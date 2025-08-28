Nem tudsz elaludni? Ez az egy gyakorlat gyorsabban kiüt, mint egy erős nyugtató

Az élet néha stresszes. Mind próbáltuk már a különböző alvássegítő módszereket: nyugtató tea, meleg fürdő, képernyőmegvonás, melatonin, ashwaganda, de aztán ugyanúgy forgolódtunk hajnalig. De mielőtt elindulnál a háziorvoshoz egy receptért, adunk még egy tippet. Egy friss nemzetközi kutatás szerint ugyanis az álmatlanság elleni legjobb fegyver nem a kapszula, hanem a jóga. A kínai Harbin Sport Egyetem kutatói több mint 2500, álmatlansággal küzdő ember adatait elemezve arra jutottak, hogy a magas intenzitású jóga a legjobb természetes altató.
A kutatók 30 randomizált vizsgálat eredményeit fésülték át, amelyek adatait több kontinensről szedték össze. Arra a megállapításra jutottak, hogy mindössze heti kétszer 30 perc intenzív jóga már érezhetően javította az alvásminőséget, de nem mindegy az sem, hogy a jóga melyik ágát űzzük. A leghatékonyabbnak a vinyasa jóga bizonyult, ami annyira dinamikus, hogy ha jól csinálod, a 30 perc végére teljesen le fogsz izzadni, és a végére karod-lábad remegni fog.
A vinyasa jóga lényege, hogy minden mozdulatot egy belégzéshez vagy kilégzéshez kötünk. Ez adja meg a flow élményt, amitől az egész olyan, mint egy mozgó meditáció. Tulajdonképpen az is. A „lassulj le és nyújtsd” helyett itt inkább az „áramolj és izzadj” a mottó.
Amíg a legtöbb dinamikus mozgásforma felpörget, a jóga pont ellentétes hatást ér el a légzőgyakorlatoknak köszönhetően. A jóga közben végzett légzőgyakorlatok aktiválják a paraszimpatikus idegrendszert, ezáltal kikapcsolják az „üss vagy fuss” üzemmódot. A kutatások szerint az agyhullámokat is áthangolja, ezzel is segítve az alvást. Ez a kettős hatás más edzésformánál nem fellelhető.
Azok is jók, de a kutatásban a jóga vitte el az aranyérmet. Az ezüstöt a séta kapta, a bronzot pedig az a súlyzós erősítő edzés. A klasszikus kardió, futás és a kevert edzésformák nem hoztak akkora áttörést. Úgy tűnik, nem a futópad, hanem a légzés és a test kontrollja az, ami leginkább képes lenyugtatni az idegrendszert.
Helyezkedj el kényelmesen ülve vagy fekve. Hunyd be a szemed, figyeld a légzésed. Három mély belégzés, egy hosszú kilégzés. Ez az a pillanat, amikor a napot leteszed, és csak magadra figyelsz.
Minden mozdulatnál a légzésed diktálja a tempót.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.