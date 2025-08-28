Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 28., csütörtök Ágoston

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mozgás

Nem tudsz elaludni? Ez az egy gyakorlat gyorsabban kiüt, mint egy erős nyugtató

mozgás alvás jóga
Csére Erik
2025.08.28.
Ha nem hatott sem a magnézium, sem a nyugtató tea, sem a levendulaolaj, sem pedig a képernyőmegvonás, akkor van egy jó hírünk: nem te rontottad el, csak lehet, a testednek másra van szüksége. Egy friss kutatás szerint a jógamatracon lapulhat a legjobb alvássegítő technika.

Az élet néha stresszes. Mind próbáltuk már a különböző alvássegítő módszereket: nyugtató tea, meleg fürdő, képernyőmegvonás, melatonin, ashwaganda, de aztán ugyanúgy forgolódtunk hajnalig. De mielőtt elindulnál a háziorvoshoz egy receptért, adunk még egy tippet. Egy friss nemzetközi kutatás szerint ugyanis az álmatlanság elleni legjobb fegyver nem a kapszula, hanem a jóga. A kínai Harbin Sport Egyetem kutatói több mint 2500, álmatlansággal küzdő ember adatait elemezve arra jutottak, hogy a magas intenzitású jóga a legjobb természetes altató.

alvássegítő jóga
Az alvássegítő jóga a hegytetőn is működik.
Forrás: Getty Images Europe

A jóga, mint a legjobb alvássegítő edzésforma

A kutatók 30 randomizált vizsgálat eredményeit fésülték át, amelyek adatait több kontinensről szedték össze. Arra a megállapításra jutottak, hogy mindössze heti kétszer 30 perc intenzív jóga már érezhetően javította az alvásminőséget, de nem mindegy az sem, hogy a jóga melyik ágát űzzük. A leghatékonyabbnak a vinyasa jóga bizonyult, ami annyira dinamikus, hogy ha jól csinálod, a 30 perc végére teljesen le fogsz izzadni, és a végére karod-lábad remegni fog.

Mért is olyan jó alvássegítő a vinyasa jóga?

A vinyasa jóga lényege, hogy minden mozdulatot egy belégzéshez vagy kilégzéshez kötünk. Ez adja meg a flow élményt, amitől az egész olyan, mint egy mozgó meditáció. Tulajdonképpen az is. A „lassulj le és nyújtsd” helyett itt inkább az „áramolj és izzadj” a mottó.

Miért jobb az alvássegítő jóga, mint a nyugtató?

Amíg a legtöbb dinamikus mozgásforma felpörget, a jóga pont ellentétes hatást ér el a légzőgyakorlatoknak köszönhetően.  A jóga közben végzett légzőgyakorlatok aktiválják a paraszimpatikus idegrendszert, ezáltal kikapcsolják az „üss vagy fuss” üzemmódot. A kutatások szerint az agyhullámokat is áthangolja, ezzel is segítve az alvást. Ez a kettős hatás más edzésformánál nem fellelhető.

És mi a helyzet a sétával és az edzőtermi edzéssel?

Azok is jók, de a kutatásban a jóga vitte el az aranyérmet. Az ezüstöt a séta kapta, a bronzot pedig az a súlyzós erősítő edzés. A klasszikus kardió, futás és a kevert edzésformák nem hoztak akkora áttörést. Úgy tűnik, nem a futópad, hanem a légzés és a test kontrollja az, ami leginkább képes lenyugtatni az idegrendszert.

Íme az alvássegítő gyakorlatsor:

1. Ráhangolódás (5 perc)

Helyezkedj el kényelmesen ülve vagy fekve. Hunyd be a szemed, figyeld a légzésed. Három mély belégzés, egy hosszú kilégzés. Ez az a pillanat, amikor a napot leteszed, és csak magadra figyelsz.

2. Teljes test átmozgatás (10–15 perc)

  1. Macska-tehén (Cat-Cow): gerinc átmozgatására.
  2. Előrehajlás (Forward Fold): a feszültség kiengedésére.
  3. Szálat a tűbe (Thread the Needle): váll és hát felszabadítására.
  4. Oldalsó nyújtás ülve: nyitja a bordakosarat, könnyíti a légzést.

Minden mozdulatnál a légzésed diktálja a tempót.

3. Célzott lazítás (5–10 perc)

  1. Galambpóz (Pigeon): csípőnyitás, mély feszültségoldás.
  2. Hátsó combnyújtás (Hamstring Stretch): lassan, kényelmesen.
  3. Könnyű csípőnyitók: pl. fekvő térdhúzás a mellkashoz. Ne erőltetsd, csak engedd, hogy az izmok puhán nyúljanak.

4. Levezetés, elcsendesedés (5 perc)

  1. Fekvő pillangó (Reclined Bound Angle): csípőnyitó, relaxáló.
  2. Láb a falon (Legs Up the Wall): vérkeringés nyugtatására.
  3. Savasana (hanyatt fekvés, teljes elengedés): ez a végső pont.
  4. Csukd be a szemed, figyeld, ahogy a tested súlya belesüllyed a matracba. Innen már csak egy lépés az álom.

 

Melyik sztár reggeli rutinja illik hozzád? – TESZT

A reggelek mindenkinél máshogy néznek ki – de valahol egy híresség is pont így kel. Töltsd ki a tesztet, és derítsd ki, hogy hozzád inkább Oprah vagy Jessica Biel reggeli rutinja passzol inkább!

Az önbizalom titka: amikor a tested a barátoddá válik

Sokan kezeljük még mindig tabuként a test természetes folyamatait, különösen az intimegészséget érintő kérdéseket. Rengetegen éreznek szégyent, pedig a hüvelygomba vagy más visszatérő probléma a test jelzése csupán, és ha megfelelő harmóniát és kapcsolatot alakítunk ki a szervezetünkkel, akkor időben felismerhetjük a jeleket. Segítünk abban, hogyan alakítsuk ki azt az önszereteten alapuló önbizalmat, ami igazán vonzóvá tesz bennünket.

Agymenés indul: az egész internet ezen a képes rejtvényen pörög

A képes rejtvények koronázatlan királyát hoztuk el neked mára: egyetlen apró hiba, amit szinte senki nem talál meg – vajon te rájössz?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu