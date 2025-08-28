Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.08.28.
Az Oscar-díjas színésznő is tiszteletét tette a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A rajongók örömmel vették észre, hogy Cate Blanchett a kedvenc mély kivágású ruhájában jelent meg a rendezvényen.

Cate Blanchett néhány évvel ezelőtt arról beszélt egy interjúban, hogy nagyon pazarlónak tartja azt a szokást, hogy a hollywoodi sztárok minden eseményen új ruhában jelennek meg, amit aztán soha többet nem vesznek elő a szekrényükből. Éppen ezért az Oscar-díjas színésznő és a stylistja Elizabeth Stewart úgy döntött, hogy újrahasznosítják Blanchett ruhatárát, és felújítják azokat a darabokat, amiket már korábban is viselt. Ez történt az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon is, ahol a színésznő egy 2022-ben már bemutatott, mély kivágású, fekete ruháját kapta magára. Az eredmény továbbra is lehengerlő.

Cate Blanchett egy olyan ruhát viselt Velencében, amit már 2022-ben megmutatott a vörös szőnyegen
Cate Blanchett egy olyan ruhát viselt Velencében, amit már 2022-ben megmutatott a vörös szőnyegen 
Forrás: Getty Images Europe

Cate Blanchett az újrahasznosítás szószólójává vált

Nem ez volt az első alkalom, hogy Cate Blanchett egy felújított darabot hordott egy esemény során. A Gyűrűk ura sztárja a legutóbbi BAFTA- és a Golden Globe-gálán is olyan ruhákat viselt, amelyek korábban már többször is voltak rajta. A rajongók imádják, hogy a színésznő fricskát mutat a kolléganőinek, és bebizonyítja, hogy egy különleges szett semmit sem veszít az értékéből, vagy kinézetéből csak azért, mert egynél többször viselte már valaki - számolt be róla a Vogue.

