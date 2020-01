Király Viktor és szerelme, Virág Anita egyszerre két fontos hírt is bejelentettek nem is olyan régen: összeházasodtak, és gyermeket várnak. Mostanra az is kiderült, hogy Anita kisfiút hord a szíve alatt, erről Instagramon számolt be a pár. Az énekes pedig elárulta, mindenből igyekszik majd kivenni a részét a baba körül.

"Legalábbis majdnem mindenből, mert a pelenkázástól egyelőre eléggé tartok. Korábban a testvérem, Ben többször a kezembe adta a fiát, Kait, hogy gyakoroljak, de én mindig elmenekültem. Persze tudom, erre is fel kell készülnöm" - mondta a Blikknek Viktor, aki igyekszik majd sok időt tölteni gyermekével, de persze a munkát sem hanyagolhatja el. "Meg kell tanulnia majd, hogy apa dolgozik, de azt is persze, hogy mindig hazajövök. Kezdetben nehezebb lesz otthon hagyni őket, de szerintem ez is majd kialakul. Bébiszitterből nem lesz hiány, hiszen mindketten nagycsaládból jövünk, így rengeteg a jelentkező a feladatra" - mondta.