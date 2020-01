Selena Gomez legújabb interjújában, mely vasárnap fog teljes terjedelmében adásba kerülni az NPR-en, kendőzetlenül mesélt a Justin Bieberrel való kapcsolatáról:

Úgy érzem, áldozat vagyok, végig a kapcsolatunk alatt érzelmileg bántalmazott. Sok idő kellett, hogy ezt felfogjam és kezelni tudjam. És bár nem szeretnék folyton erről beszélni, de büszke vagyok, hogy azt mondhatom, most erősebb vagyok, mint valaha, túljutottam rajta – mondta az énekesnő.

Gomez nyíltan beszélt arról is, hogy a Lose You to Love Me című dala a Bieberrel való kapcsolatáról szól.

„Nem méltó módon fejezte be a kapcsolatunkat, és bár elfogadtam ezt, de tudtam, szükségem van arra, hogy beszélhessek az érzéseimről, arról, ami történt. És azt kívánom, bárcsak ezeket hamarabb elmondtam volna. Ez a dal nem a gyűlöletről szól. Hanem arról, hogy volt valami csodálatos, de nem szabadna tagadnom, hogy nem mindig volt az. Nagyon nehéz volt és örülök, hogy vége lett."

Selena és Justin megszakításokkal ugyan, de hét évig voltak együtt. 2018-ban szíktottak végül, az énekes pedig még abban az évben feleségül vette Hailey Baldwint. Bieber egyébként tavaly szeptemberben közösségi oldalán vallott színt: régebben drogozott és tiszteletlenül bánt a nőkkel.