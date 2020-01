Pély Barna csaknem két éve vált el Galambos Dorinától, most viszont újra boldog. Rátalált a szerelem, amiért nem is kellett messzire mennie, mégsem volt egyszerű. Új párja Évi, aki hosszú évek óta Barna menedzsere és barátja.



„Megmondom őszintén, éveken át eszünkbe sem jutott közeledni egymáshoz, mert nagyon jó barátság volt köztünk a házastársainkkal együtt, így rengeteg közös emlékünk is van. A fordulópont az volt, amikor mindkettőnknek tönkrement a házassága. A munka miatt sok időt töltöttünk együtt, és így kicsit más szemszögből kezdtük el nézni a másikat. Mondjuk, az első lépést én tettem meg" – ismerte be Barna a Story Magazinnak. Hiába ismerik azonban egymást hosszú évek óta, meg kellett ismerniük a másikat férfiként és nőként is. „A barátság nagyon nem ugyanaz, mint egy kapcsolat, de most már tapasztalatból mondhatom: nem baj, ha az az alapja" – tette hozzá Barna. Elmondta, Évi mellett visszatért régi önmagához. Kedvese pedig azt árulta el, kellett idő, hogy helyre tegye magában kapcsolatuk minőségének változását. Az elején nagyon nehéz volt elfogadni, majd feldolgozni, hogy az a férfi, aki a legjobb barátom és munkatársam is egyben, közeledik felém. De egy percig sem bánom, hogy ráléptünk erre az útra" – mondta Évi. A szerelmesek már össze is költöztek, és most éppen közös otthonukat próbálják kialakítani.