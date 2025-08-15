Már rég szakítottatok, de mégis néha eszedbe jut és sztalkolod a volt „Nagy Ő”-t hogy éppen kivel van, mit csinál, hogy néz most ki? Elmondjuk miért lehet meg benned a vágy erre a „bűnös szokásra”. Ne aggódj négyszemközt marad és nem fogunk ítélkezni! Csak segítünk rávilágítani, hogy hosszú távon nem érdemes ezt csinálnod, mert kifejezetten káros is lehet számodra a sztalkolás.

A sztalkolás hosszú távon káros lehet

A sztalkolás gyakoribb, mint hinnéd

Összepakolsz, kitörlöd az ismerőseid közül, szépen (vagy csúnyán) elbúcsúztok, már nincs is az életedben és örülsz, hogy megszabadultál tőle! Majd azt veszed észre, hogy azért jó lenne tudni, hogy mégis mi van vele. Alkudozol magaddal és a barátnőiddel is, hogy csak heti (napi) egyszer megengedd magadnak, hogy ránézz a profiljára. Álprofilt készítesz, hogy azzal sztalkolhass? Ez a szokás egyáltalán nem ritka a kapcsolatok végeszakadtával és most mutatjuk is, hogy miért.

Miért nyomozol az exed után? Lássuk a fő okokat!

A sztalkolás hátterében hátterében több pszichológiai és érzelmi ok állhat, mivel ilyenkor intenzív érzelmi állapotba kerül az ember, amiben nehezebb átgondolt döntéseket hozni.

Kíváncsiság

Kivel volt este, hogy áll a munkával, mit evett ma? A fokozott érdeklődés arra késztethet, hogy mindent megtudjunk, mi történik vele az utolsó részletet is beleértve. Kontroll és biztonságérzet

Gyakran kerültél a kapcsolatotok alatt anyuka szerepkörbe és állandóan féltetted őt, hogy későn ér haza, esetleg valami baj éri. Könnyen lehet, hogy még mindig megvan benned ez a védelmező ösztön iránta és aggódsz érte, hogy nem vigyáz eléggé magára. „Szerencsére” (már) nem kell tovább aggódnod érte, nyugodtan abbahagyhatod a leskelődést.

Lezáratlan érzelmi kötődés

Van rá esély, hogy bár már kimondtátok mindketten, hogy vége, valójában az érzéseidet nem tudod csak így kikapcsolni. Ha még mindig kutatsz az exed után, nagy valószínűséggel még mindig kötődsz hozzá és időre van szükséged. Azok a fránya hormonok

A szerelmeddel együtt töltött idő alatt a tested és a hormonjaid hozzászoktak ahhoz, hogy oxitocin vagy szerotonin termelődik, amikor látod őt, vagy vele vagy és amikor hallasz róla. Amikor nézegeted a képeit, akkor ezért érezhetsz még mindig boldogságot, esetleg megkönnyebbülést. Irigység

Most nézz magadba, tedd a kezedet a szívedre és mondd, hogy nem érdekel, hogy jobban halad-e az életével, vagy sem. Na, ugye! Persze, hogy érdekel és akarod látni, hogy nem boldogabb és sikeresebb miután szétmentetek. A félelem attól, hogy a volt párod jobban halad az életével, teljesen normális, viszont az irigység, amit megélsz hosszú távon számodra lesz káros, úgyhogy érdemes még időben felismerni ezt az érzelmet. Feldolgozatlan gyász

Az, hogy minden lépéséről tudni akarsz annak is lehet az oka, hogy még nem dolgoztad fel ezt a veszteséget és több időre van szükséged ahhoz, hogy kevesebbet jusson eszedbe.

Az erős érzelmek − legyen az pozitív vagy negatív − figyelmeztethetnek, hogy még nem vagyunk túl az exünkön és nem közömbös a számunkra.

Az exek követésének káros hatásai

Bár nem könnyű megküzdeni a késztetéssel, hogy beírd a nevét a keresőbe, érdemes egy idő után leállnod vele, mert ennek a szokásnak számos káros hatása lehet rád nézve.

Megakadályozza a szakítás feldolgozását és lezárását

Igyekszel nem gondolni rá és feldolgozni az érzelmeidet? Ha folyamatosan követed, akkor sajnos nem fog menni.

Azt javasoljuk, hogy az elengedés során húzz meg egy érzelmi határt, ameddig az ex még része lehet az életednek, hiszen teljesen kitörölni még úgy sem tudod, de kellő tudatossággal és odafigyeléssel egyre inkább csökkentheted a köztetek kialakult kötődést.

Fokozza a stresszt, szorongást, depressziót

Ott állsz szakítás után és újra kellene építened magad, visszatalálni önmagadhoz és még azzal is stresszeled saját magad, hogy a volt fiúdat figyeled? Könnyen lehet, hogy a saját életedet keseríted meg, ha állandóan azt lesed a neten, hogy kit veszítettél el. Érdemes leszokni róla, mert depresszióba is sodorhatod saját magad. Megnehezíti az érzelmi függetlenséget és az új kapcsolatok kialakítását

Továbblépnél már, de úgy érzed nem tudsz másra gondolni, csak az exedre? A szakítás feldolgozásához időre van szükség, hogy az agy újrarendezze magát és hogy az érzelmi kötődés köztetek feloldódjon és átalakuljon.

Légy türelmes magaddal! Lehet hetekig, vagy akár hónapokig tartó folyamat lesz, hogy végre ne érezz késztetést, hogy nyomozz utána.

Érdemes csak akkor elkezdeni újra ismerkedni, amikor már kellően lezártad magadban a régi kapcsolatod. Ellenkező esetben bizonytalan kötődés maradhat, ami hatással lehet a későbbi kapcsolataidra és bizalmatlanságot, féltékenységet, vagy túlzott óvatosságot eredményezhet a jövendőbelid mellett.

Negatívan hat az önismeretre és az önértékelésre

Érdemes a saját kötődési mintáiddal, félelmeiddel tisztában lenni és meglátni, hogy hogyan hatnak ezek a kapcsolataidra és legfőképp rád. A sztalkolás torzíthatja az önképed, ami biztosan nem fog neked segíteni ebben a folyamatban és túlzó, valóságtól teljesen elrugaszkodó elvárásokat fogsz magadnak állítani, amiket ne csodálkozz, ha nem fogsz tudni betartani. Rögeszmés, megszállottsághoz hasonló viselkedést válthat ki

Különböző álprofilokat gyártasz a közösségi média platformjaira? Már magadat is megleped, hogy azzal kelsz, azzal fekszel, hogy az ő képeit bámulod?