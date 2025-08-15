Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A Trónok harca színésznője bevallotta: kis híján elhányta magát, amikor Kit Harringtonnal kellett csókolóznia

csókjelenet horrorfilm Sophie Turner Kit Harrington
Life.hu
2025.08.15.
Sophie Turner és Kit Harrington testvéreket játszottak a kultikus sorozatban, új filmjükben azonban szerelmespárt alakítanak. Nem is csoda, ha a Trónok harca két sztárja kis híján elhényta magát az első csókjelenetnél.

Éveken át alakítottak testvéreket a Trónok harca színészei, aminek következtében a forgatásokon kívül is hasonló érzéseket tápláltak egymás iránt. Mégis, amikor Sophie Turner lehetőséget kapott, hogy a forgatókönyv elolvasása után színészt javasoljon a saját szerelme szerepére új, gótikus horrorfilmjében, Kit Harringtonra esett a választása.

trónok harca sztárok, kit harrington, sophie turner
A Trónok Harca Sansája, Sophie Turner nem vágyott Havas John, azaz Kit Harrington csókjára
Forrás: GC Images

A Trónok harca szépfiúja figyelmeztette Sophie Turnert, hogy lehetnek problémák

A színésznő Set Meyers késő esti műsorában mesélte el, hogy történhetett meg, hogy a jóképű Kit Harrington csókjától nem elalélt, hanem majdnem elhányta magát.

„Most kaptam meg a forgatókönyvet egy fantasztikus gótikus horrorfilmhez, amelynek címe The Dreadful” – magyarázta a műsorvezetőnek. „Átnéztem az összes szereplőt, és mivel én vagyok a producer, a rendező megkérdezte tőlem: »Mit gondolsz?« Az első személy, aki eszembe jutott, Kit volt.”

A Trónok harca Sansa Starkja az ikonikus sorozatban John Snow (Havas John) nővérét játszotta, és ez az évekig tartó testvérség nyomott hagyott a két színész magánéletén is. 

„Elküldtem a forgatókönyvet Kitnek, és ő visszaküldött egy üzenetet, hogy »Igen, szívesen, de ez nagyon furcsa lesz, Soph. Én meg: »Miről beszél?« Elolvastam, és láttam, hogy »csók, csók, szex, csók, szex«. Azt gondoltam: A francba, hiszen ő az öcsém” — mesélte el a színésznő.

Azonban mindketten tudták, hogy a projekt túl jó ahhoz, hogy kihagyják.

„Szóval, elhessegettük a gondolatot, majd megérkeztünk a forgatásra, és az első csókjelenetnél mindketten hányingerünk volt” – mondta. „Tényleg, undorító volt. A legrosszabb. Egy újabb nagyon rossz pillanat a karrieremben” – viccelődött Sophie Turner.

