Földöntúli boldogság vár erre a 3 csillagjegyre a hétvégén: a Merkúr-Mars együttállása hat rájuk

A Merkúr–Mars együttállás nem viccel: olyan kozmikus löketet küld az univerzum, amitől több csillagjegy szó szerint újra szárnyra kap. Az asztrológia szerint a mostani hétvége távolról sem lesz átlagos, különösen a mérlegek, nyilasok és kosok számára. A horoszkóp üzenete egyértelmű: ezek a csillagjegyek egészen mélyen fogják érzi a boldogság ízét.

Három csillagjegyre is nagy hatással lesz a Merkúr-Mars együttállás.

Csillagjegyek boldogsághétvégéje

A Merkúr, a kommunikáció és gondolkodás bolygója, most kéz a kézben halad a Marssal, a tettek és szenvedély planétájával. A YourTango asztrológusa szerint pedig ez olyan, mintha az univerzum bekapcsolná a „gyorsított módot” minden beszélgetésre, döntésre és vágyra. Ez az a pillanat, amikor a szavak és a tettek ritkán tapasztalt összhangban működnek, és minden adott ahhoz, hogy a hétvége ne csak szép, hanem emlékezetesen intenzív legyen.

Kos csillagjegy

Merészség és mindent elkápráztató ragyogás várja. A Kos csillagjegy szülöttei egy nagy adag energialöketet kapnak az univerzumtól: ami eddig lassan haladt, vagy falakba ütközött, most hirtelen kisimul, és minden akadály eltűnik az útból. A Merkúr–Mars együttállás hatására megszűnik a halogatás, és bekapcsol a „most vagy soha” üzemmód – a régóta elnyomott kreativitás, a szerelem vagy a kalandvágy egyszerre, egy nagy robbanással törhet felszínre.

Mérleg csillagjegy

Bátran megtalálja a saját hangját. A Mérleg csillagjegy finom, diplomatikus lelke gyakran túl sok kompromisszumot köt, csak hogy mindenki más boldog legyen – miközben saját vágyait háttérbe szorítja. Most azonban a Merkúr–Mars együttállás megadja neki azt az önbizalom-injekciót, amire régóta várt. Többé nem kell elharapnia a szavait: bátran kimondhatja, amit gondol, és élvezheti, hogy a tiszta kommunikáció nem rombol, hanem felszabadít.

A 12 állatövi jegy közül csak három csillagjegyre lesz nagyobb hatással a bolygó együttállás.

Nyilas csillagjegy

Szabadság és irányváltás a terítéken. A Nyilas csillagjegy imádja az életet, de hajlamos egyszerre túl sok mindent a nyakába venni. Ezúttal a Merkúr–Mars páros segít rendet tenni: letenni a fölösleges terheket, és újra a saját útjára lépni. Most jön el az idő, amikor határozottan kimondhatja a nagy „nem”-et mindarra, ami nem szolgálja a szabadságát – és ezzel helyet teremt annak, ami igazán boldoggá teszi.