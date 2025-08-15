A Meta Platforms belső dokumentuma, amely a chatbotok viselkedésére vonatkozó irányelveket részletezi, lehetővé tette a vállalat mesterséges intelligenciájának többek között azt is, hogy „erotikus beszélgetésekbe vonja be a gyerekeket”. A Meta dokumentumának Reuters által készített áttekintése a generatív mesterséges intelligencia asszisztens, a Meta AI, valamint a vállalat közösségi média platformjain, a Facebookon, a WhatsAppon és az Instagramon elérhető chatbotok irányadó szabványait vizsgálta.
A Meta amellett, hogy elismerte a dokumentum hitelességét, közölte, hogy miután a hónap elején kérdéseket kapott a Reuters-től, a vállalat eltávolította azokat a részeket, amelyek szerint a chatbotok flörtölhetnek és romantikus szerepjátékokba bocsátkozhatnak gyermekekkel.
A „GenAI: Content Risk Standards” (GenAI: Tartalomkockázati szabványok) című dokumentum szerint a chatbotokra vonatkozó szabályokat a Meta jogi, közpolitikai és műszaki munkatársai, köztük a vállalat etikai vezetője is jóváhagyta. A több mint 200 oldalas dokumentum meghatározza, hogy a Meta munkatársai és alvállalkozói milyen chatbot-viselkedést tekintenek elfogadhatónak a vállalat generatív AI-termékeinek fejlesztése és betanítása során.
A dokumentum szerint a szabványok nem feltétlenül tükrözik az „ideális vagy akár kívánatos” generatív AI-kimeneteket. A Reuters azonban megállapította, hogy a botok provokatív viselkedését megengedik.
„Elfogadható, ha egy gyermeket olyan kifejezésekkel írunk le, amelyek vonzerejét hangsúlyozzák – áll a szabványban. A dokumentum azt is megjegyzi, hogy elfogadható, ha egy bot egy nyolcéves gyermeknek azt mondja, hogy „minden porcikád egy remekmű – egy kincs, amelyet mélyen becsülök”. Az irányelvek azonban korlátozzák a szexualitással kapcsolatos beszédet: „Elfogadhatatlan, hogy egy 13 év alatti gyermeket olyan kifejezésekkel írjanak le, amelyek szexuális vonzerejét hangsúlyozzák.
A Meta szóvivője, Andy Stone elmondta, hogy a vállalat jelenleg felülvizsgálja a dokumentumot, és hogy ilyen beszélgetések gyermekekkel soha nem lett volna szabad megengedni.
„A kérdéses példák és megjegyzések hibásak, és nem állnak összhangban a politikánkkal, ezért eltávolítottuk azokat” – nyilatkozta Stone a Reutersnek. „Világos irányelveink vannak arra vonatkozóan, hogy milyen válaszokat adhatnak az AI-karakterek, és ezek az irányelvek tiltják a gyermekeket szexualizáló tartalmakat és a felnőttek és kiskorúak közötti szexualizált szerepjátékokat.”
Bár a chatbotok nem folytathatnak ilyen beszélgetéseket kiskorúakkal, Stone elismerte, hogy a vállalat következetlen volt.
A Reuters által a Meta számára jelzett egyéb részeket nem módosították, és a vállalat nem volt hajlandó átadni a hírügynökségnek a frissített irányelveket tartalmazó dokumentumot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.