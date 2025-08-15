Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 15., péntek Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ai

Botrány a Meta AI körül — A mesterséges intelligencia gyerekekkel flörtölhetett

ai irányelv gyerek
Life.hu
2025.08.15.
Egy hírügynökséghez eljutott belső Meta-szabályzatból derült ki, hogy a közösségi-médiaóriás chatbotokra vonatkozó irányelvei lehetővé teszik többek között azt is, hogy az AI „romantikus vagy érzéki beszélgetésekbe vonjon be egy gyereket”, vagy akár hamis orvosi információkat generáljon. A cég elismerte a hibáját, és módosította a szabályzatát.

A Meta Platforms belső dokumentuma, amely a chatbotok viselkedésére vonatkozó irányelveket részletezi, lehetővé tette a vállalat mesterséges intelligenciájának többek között azt is, hogy „erotikus beszélgetésekbe vonja be a gyerekeket”. A Meta dokumentumának Reuters által készített áttekintése a generatív mesterséges intelligencia asszisztens, a Meta AI, valamint a vállalat közösségi média platformjain, a Facebookon, a WhatsAppon és az Instagramon elérhető chatbotok irányadó szabványait vizsgálta.

The Meta AI logo is displayed on a mobile phone with the Meta logo visible on a tablet in this photo illustration in Brussels, Belgium, on January 26, 2025. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto) (Photo by Jonathan Raa / NurPhoto via AFP)
A Meta AI túl sokat engedett meg magának
Forrás: NurPhoto

A Meta megerősítette az AI-val kapcsolatos dokumentum hitelességét

A Meta amellett, hogy elismerte a dokumentum hitelességét, közölte, hogy miután a hónap elején kérdéseket kapott a Reuters-től, a vállalat eltávolította azokat a részeket, amelyek szerint a chatbotok flörtölhetnek és romantikus szerepjátékokba bocsátkozhatnak gyermekekkel.

A „GenAI: Content Risk Standards” (GenAI: Tartalomkockázati szabványok) című dokumentum szerint a chatbotokra vonatkozó szabályokat a Meta jogi, közpolitikai és műszaki munkatársai, köztük a vállalat etikai vezetője is jóváhagyta. A több mint 200 oldalas dokumentum meghatározza, hogy a Meta munkatársai és alvállalkozói milyen chatbot-viselkedést tekintenek elfogadhatónak a vállalat generatív AI-termékeinek fejlesztése és betanítása során.

A dokumentum szerint a szabványok nem feltétlenül tükrözik az „ideális vagy akár kívánatos” generatív AI-kimeneteket. A Reuters azonban megállapította, hogy a botok provokatív viselkedését megengedik.

„Elfogadható, ha egy gyermeket olyan kifejezésekkel írunk le, amelyek vonzerejét hangsúlyozzák – áll a szabványban. A dokumentum azt is megjegyzi, hogy elfogadható, ha egy bot egy nyolcéves gyermeknek azt mondja, hogy „minden porcikád egy remekmű – egy kincs, amelyet mélyen becsülök”. Az irányelvek azonban korlátozzák a szexualitással kapcsolatos beszédet: „Elfogadhatatlan, hogy egy 13 év alatti gyermeket olyan kifejezésekkel írjanak le, amelyek szexuális vonzerejét hangsúlyozzák.

A Meta szóvivője, Andy Stone elmondta, hogy a vállalat jelenleg felülvizsgálja a dokumentumot, és hogy ilyen beszélgetések gyermekekkel soha nem lett volna szabad megengedni.

„A kérdéses példák és megjegyzések hibásak, és nem állnak összhangban a politikánkkal, ezért eltávolítottuk azokat” – nyilatkozta Stone a Reutersnek. „Világos irányelveink vannak arra vonatkozóan, hogy milyen válaszokat adhatnak az AI-karakterek, és ezek az irányelvek tiltják a gyermekeket szexualizáló tartalmakat és a felnőttek és kiskorúak közötti szexualizált szerepjátékokat.”

Bár a chatbotok nem folytathatnak ilyen beszélgetéseket kiskorúakkal, Stone elismerte, hogy a vállalat következetlen volt.

A Reuters által a Meta számára jelzett egyéb részeket nem módosították, és a vállalat nem volt hajlandó átadni a hírügynökségnek a frissített irányelveket tartalmazó dokumentumot.

Az AI lerántotta a leplet: ezt az 5 szót csak extrém magas IQ-jú emberek használják

Vannak bizonyos szavak, melyeket csak kivételes intelligenciával bíró emberek használnak. Az AI segítségével összeszedtünk 5 tipikus kifejezést, ami a magas IQ jele.

Az AI szerint ezekre szórják el feleslegesen a nők a legtöbb pénzt

Vannak dolgok, amikre a nők szívesen költenek, pedig valójában teljesen feleslegesek. Az AI most elárulja, mi az, ami szerinte csak pénzkidobás. A lista téged is garantáltan meglep majd.

Ilyen nagyszülők lesznek a Z generációsok az AI szerint

Otthonka helyett holografikus pizsama, banyatank helyett önvezető roller. Az AI szerint ilyen nagyszülők lesznek a Z generáció tagjai.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu