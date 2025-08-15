A Meta Platforms belső dokumentuma, amely a chatbotok viselkedésére vonatkozó irányelveket részletezi, lehetővé tette a vállalat mesterséges intelligenciájának többek között azt is, hogy „erotikus beszélgetésekbe vonja be a gyerekeket”. A Meta dokumentumának Reuters által készített áttekintése a generatív mesterséges intelligencia asszisztens, a Meta AI, valamint a vállalat közösségi média platformjain, a Facebookon, a WhatsAppon és az Instagramon elérhető chatbotok irányadó szabványait vizsgálta.

A Meta AI túl sokat engedett meg magának

Forrás: NurPhoto

A Meta megerősítette az AI-val kapcsolatos dokumentum hitelességét

A Meta amellett, hogy elismerte a dokumentum hitelességét, közölte, hogy miután a hónap elején kérdéseket kapott a Reuters-től, a vállalat eltávolította azokat a részeket, amelyek szerint a chatbotok flörtölhetnek és romantikus szerepjátékokba bocsátkozhatnak gyermekekkel.

A „GenAI: Content Risk Standards” (GenAI: Tartalomkockázati szabványok) című dokumentum szerint a chatbotokra vonatkozó szabályokat a Meta jogi, közpolitikai és műszaki munkatársai, köztük a vállalat etikai vezetője is jóváhagyta. A több mint 200 oldalas dokumentum meghatározza, hogy a Meta munkatársai és alvállalkozói milyen chatbot-viselkedést tekintenek elfogadhatónak a vállalat generatív AI-termékeinek fejlesztése és betanítása során.

A dokumentum szerint a szabványok nem feltétlenül tükrözik az „ideális vagy akár kívánatos” generatív AI-kimeneteket. A Reuters azonban megállapította, hogy a botok provokatív viselkedését megengedik.

„Elfogadható, ha egy gyermeket olyan kifejezésekkel írunk le, amelyek vonzerejét hangsúlyozzák – áll a szabványban. A dokumentum azt is megjegyzi, hogy elfogadható, ha egy bot egy nyolcéves gyermeknek azt mondja, hogy „minden porcikád egy remekmű – egy kincs, amelyet mélyen becsülök”. Az irányelvek azonban korlátozzák a szexualitással kapcsolatos beszédet: „Elfogadhatatlan, hogy egy 13 év alatti gyermeket olyan kifejezésekkel írjanak le, amelyek szexuális vonzerejét hangsúlyozzák.

A Meta szóvivője, Andy Stone elmondta, hogy a vállalat jelenleg felülvizsgálja a dokumentumot, és hogy ilyen beszélgetések gyermekekkel soha nem lett volna szabad megengedni.