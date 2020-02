Baby Gabi sokáig küzdött a plusz kilókkal, de végül egy betegség rákényszerítette, hogy odafigyeljen életmódjára. A táplálkozásának teljes átalakítása segített abban, hogy leadja a felesleget és abban is, hogy ne csússzon rá vissza.

„Tipikus esete vagyok a jojóeffektusnak, illetve csak voltam, ugyanis az egy évvel ezelőtti életmódváltásnak köszönhetően az a 16 kiló, amit leadtam, nem is jött vissza" – mondta Gabi, aki az inzulinrezisztencia miatt kezdett szigorúan odafigyelni a táplálkozására, a mozgás azonban egyelőre nem fér bele az életébe. Ha a fejem tetejére állok, akkor sem jutok el az edzőterembe, de emiatt nem ostorozom magam. Már az is óriási siker, hogy maradéktalanul be tudom tartani azt az étrendet, amit az orvos állított össze" – árulta el a Hot!-nak Gabi. Hozzátette, húsosabban sem érezte rosszul magát.