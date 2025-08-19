Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ma lenne 56 éves Matthew Perry: így gyászolja őt a legjobb barátja Jennifer Aniston - Videó!

búcsú Matthew Perry Jennifer Aniston
2025.08.19.
Lassan két éve, hogy elveszítettük a Jóbarátok sztárját. A tragikus sorsú Matthew Perry ma lenne 56 éves, ez alkalomból megemlékezett róla a legjobb barátja és kollégája Jennifer Aniston is.

Hosszú idő telt már el azóta, hogy 2023 októberében elveszítettük Matthew Perryt, a színész hiánya azonban a mai napig szüntelenül velünk van. A Jóbarátok sztárját túl korán, és túl igazságtalanul vette el a sors tőlünk. Így érzi ezt Jennifer Aniston is, aki a nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy nem múlik a gyász, annak ellenére sem, hogy tudja: Matthew már egy sokkal jobb helyen van, ahol már nem fáj neki semmi.

Matthew Perry és Jennifer Aniston a Jóbarátok sorozat alatt kötött életre szóló barátságot
Matthew Perry és Jennifer Aniston a Jóbarátok sorozat alatt kötött életre szóló barátságot
Forrás: Getty Images

Matthew Perry elveszítette a harcot a démonai ellen

Jennifer Aniston az interjúja során arról beszélt, hogy már évekkel korábban jelezte a barátjának, hogy a különböző függőségek az életébe kerülhetnek. Ennek ellenére Mathew nem volt elég erős ahhoz, hogy gátat tudjon szabni az alkohol- és drogfüggőségének. A halálát is végül a ketaminfogyasztás miatti akut tünetek okozták.

Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen megrázó dolgokat mesélt a barátjáról Jennifer Aniston Matthew Perry születésnapja alkalmából, akkor nézzétek meg a life.hu videóját a témában:

@life.hu_official

Először szólalt meg Matthew Perry elvesztése után Jennifer Aniston Két éve hagyott itt bennünket Matthew Perry, exkollégája pedig meglepő nyilatkozatot tett. #life #MatthewPerry #JenniferAniston

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Megdöbbentő, mi derült ki Jennifer Anistonról — A színésznő Matthew Perry haláláról beszélt

A Vanity Fairnek adott interjút a Jóbarátok és a The Morning Show sztárja, amelyben többek között volt kollégája és barátja haláláról is beszélt. Jennifer Aniston vallomása sokakat meglephet, ahogy az is, hogy milyen szerepe volt az elhunyt színész életében.

„Most már nem fáj neki" Szívszorító dolgokat árult el Jennifer Aniston Matthew Perryről

A Jóbarátok sztárja ott volt Matthew Perry mellett a legnehezebb időszakokban is. Jennifer Aniston vallomása szerint a barátja halála végre megszabadította őt a mérhetetlen fájdalmától.

A Jóbarátok sztárja, aki nem tudta megmenteni saját magát – 56 éves lenne Matthew Perry

Matthew Perry halála még mindig nem lezárt történet. Karrierje, függőségei és jótékony céljai mögött egy olyan ember állt, akit a világ Chandlerként ismert – de a valóság ennél jóval bonyolultabb volt.

 

