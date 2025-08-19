Ma lenne 56 éves Matthew Perry: így gyászolja őt a legjobb barátja Jennifer Aniston - Videó!

Hosszú idő telt már el azóta, hogy 2023 októberében elveszítettük Matthew Perryt, a színész hiánya azonban a mai napig szüntelenül velünk van. A Jóbarátok sztárját túl korán, és túl igazságtalanul vette el a sors tőlünk. Így érzi ezt Jennifer Aniston is, aki a nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy nem múlik a gyász, annak ellenére sem, hogy tudja: Matthew már egy sokkal jobb helyen van, ahol már nem fáj neki semmi.

Matthew Perry és Jennifer Aniston a Jóbarátok sorozat alatt kötött életre szóló barátságot

Forrás: Getty Images

Matthew Perry elveszítette a harcot a démonai ellen

Jennifer Aniston az interjúja során arról beszélt, hogy már évekkel korábban jelezte a barátjának, hogy a különböző függőségek az életébe kerülhetnek. Ennek ellenére Mathew nem volt elég erős ahhoz, hogy gátat tudjon szabni az alkohol- és drogfüggőségének. A halálát is végül a ketaminfogyasztás miatti akut tünetek okozták.

Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen megrázó dolgokat mesélt a barátjáról Jennifer Aniston Matthew Perry születésnapja alkalmából, akkor nézzétek meg a life.hu videóját a témában: