Tíz éve, hogy Winkler Nórát nem láthatjuk képernyőn, de akkoriban ikonikus alakja volt a magyar televíziózásnak. Pihenni persze azóta sem pihen, számos dologgal foglalkozik, ám mostanában a pocakjában növekvő gyermeke köti le leginkább a figyelmét. A 47 éves Nóra már a 7. hónapban van, és azt is elárulta, hogy kisfiút hord a szíve alatt.

A hetedik hónapban vagyok, életemben nem éreztem még ilyen földöntúli boldogságot, mint most" - árulta el a Bestnek. Őszintén beszélt arról is, miért ilyen későn vállalkozik az anyaságra. „Korábbi komoly kapcsolataimban mindig felmerült a párjaim részéről, hogy család legyünk. Anyu is kérdezgette, nem akarsz még? Mindig azt feleltem neki: dehogyisnem! Majd, majd... Tudom, a nők egy jó része huszonévesen szeretne szülni, és szerencsére sokukkal így is történik, ez is biztos fantasztikus élmény. Tíz éve élünk együtt Petivel, nemrégiben éreztem meg, hogy most jött el az idő. Eddig nem voltam rá még készen" – mondta a kismama, akit elkerültek a hányingerek és a rosszullétek, amiért nagyon hálás.