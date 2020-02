Adele az elmúlt időszakban csaknem 40 kilótól szabadult meg. Olyannyira vékony lett, hogy még rajongói is alig ismernek rá. Most egy bennfentes elárulta, több oka is volt annak, hogy az énekesnő rávette magát egy drasztikus életmódváltásra.

„Eljött egy pont, amikor már nem érezte jól magát a bőrében. Tudta, hogy változtatnia kell, kisfia miatt a legegészségesebb anyukává akart válni. Valójában nem is a kilók leadása volt a cél, hanem hogy jobban odafigyeljen testére, egészségére"- idézett a Daily Mail egy bennfentest.