Molly Kochan végstádiumú rákosként döntött úgy, hogy élni fog: ő ihlette a Szex mindhalálig sorozatot

Molly Kochan New Yorkban született 1973-ban, s Los Angelesbe költözött, hogy színészi karriert építsen. 2005-ben észrevett egy csomót a mellében, ám az orvos szerint túl fiatal volt ahhoz, hogy melldaganata legyen, azonban 2011-ben kiderült, hogy a daganat áttétes lett: érintette a nyirokcsomóit. Kemoterápián, masztektómián, sugárkezelésen és hormonkezelésen esett át. 2015-ben megtudta, hogy a rák elterjedt a csontjaira, májára és agyára, betegsége sajnos visszafordíthatatlan volt.13 év házasság és egy rákos diagnózis után úgy döntött, hogy elválik férjétől, hogy halála előtt még jobban felfedezze vágyait. Élményeiről az interneten blogbejegyzésben számolt be, ahonnan hamar ki lehetett deríteni, hogy a nő hozzátevőlegesen betegsége ideje alatt közel 200 személlyel került kapcsolatba.

Molly Kochan története sok embert megihletett

Forrás: Facebook

Molly Kochan története

A nő karakterét Michelle Williams keltette életre a Szex mindhalálig című minisorozatban, amely nagy sikert aratott az amerikai Hulu streaming szolgáltatón, míg Magyarországon ugyanez a Disney+ platformján érhető el. A sorozat alapját Molly blogja és podcastje adja.

Molly Kochan házassága már a rákos diagnózis előtt is romokban hevert, így bűntudat nélkül lépett az új életébe.

Ez a halál antitézise. Életben tart és nagyszerű elterelés a betegségről.

- mondta Kochan egy barátjával közösen indított podcastjében.

Ez volt az, ami újra segített megtalálni önmagát. Nem félt kipróbálni különböző játékokat sem, hiszen ezek voltak azok a dolgok, amelyek segítették a vágyai kiteljesülését.

Michelle Williams bújt Molly Kochan bőrébe.

Forrás: Profimedia

A nagyközönség számára láthatók voltak gondolatai

Molly blogja, az Everything Leads to This egy idő után felkapott lett az interneten. Ez volt neki az a biztonságos közeg, ahol tudta, hogy gátlások és ítélkezések nélkül megoszthatja történetét. Leírta, hogy egész életében olyan életet élt, amit a társadalom elvárt tőle, most azonban a halál közelsége – paradox módon – elősegíti abban, hogy teljes életet élhessen.

Meghaltam

Molly utolsó bejegyzése 2019. március 8-án, halála után lett csak publikálva „I Have Died”, magyarul „Meghaltam” címmel. Így fogalmazott a bejegyzésben:

Sokan, akik meghalnak, főleg rákban, virális leveleket írnak az élet ünnepléséről... Én nem olyan életleckéket akarok megosztani. Tudom, mi volt az, ami örömet okozott nekem. Tudom, mik voltak az utolsó napjaim. És lehet ez másokat nem érint meg.

Beismerte az utolsó bejegyzésében, hogy az ismeretségi körének a mintegy 98%-a halálára már nem állt mellette, de ő ezért sem haragudott.