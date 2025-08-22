Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 22., péntek Menyhért, Mirjam

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
igaz történet

Molly Kochan végstádiumú rákosként döntött úgy, hogy élni fog: ő ihlette a Szex mindhalálig sorozatot

IMDb -
igaz történet sorozat rák
Gyüre Bernadett
2025.08.22.
2025 áprilisában mutatták be a Szex mindhalálig című sorozatot, ami egyetlen évadával belopta magát az emberek szívébe. Azt azonban kevesen tudják, hogy a széria igaz történetre épült. Molly Kochan volt az a személy, aki a gyilkos kór diagnosztizálása után elvált férjétől, hogy kiélvezhesse a hátralévő idejét.

Molly Kochan New Yorkban született 1973-ban, s Los Angelesbe költözött, hogy színészi karriert építsen. 2005-ben észrevett egy csomót a mellében, ám az orvos szerint túl fiatal volt ahhoz, hogy melldaganata legyen, azonban 2011-ben kiderült, hogy a daganat áttétes lett: érintette a nyirokcsomóit. Kemoterápián, masztektómián, sugárkezelésen és hormonkezelésen esett át. 2015-ben megtudta, hogy a rák elterjedt a csontjaira, májára és agyára, betegsége sajnos visszafordíthatatlan volt.13 év házasság és egy rákos diagnózis után úgy döntött, hogy elválik férjétől, hogy halála előtt még jobban felfedezze vágyait. Élményeiről az interneten blogbejegyzésben számolt be, ahonnan hamar ki lehetett deríteni, hogy a nő hozzátevőlegesen betegsége ideje alatt közel 200 személlyel került kapcsolatba.

Molly Kochan története sok embert megihletett
Molly Kochan története sok embert megihletett
Forrás:  Facebook 

Molly Kochan története

A nő karakterét Michelle Williams keltette életre a Szex mindhalálig című minisorozatban, amely nagy sikert aratott az amerikai Hulu streaming szolgáltatón, míg Magyarországon ugyanez a Disney+ platformján érhető el. A sorozat alapját Molly blogja és podcastje adja.

Molly Kochan házassága már a rákos diagnózis előtt is romokban hevert, így bűntudat nélkül lépett az új életébe.

Ez a halál antitézise. Életben tart és nagyszerű elterelés a betegségről.

- mondta Kochan egy barátjával közösen indított podcastjében.

Ez volt az, ami újra segített megtalálni önmagát. Nem félt kipróbálni különböző játékokat sem, hiszen ezek voltak azok a dolgok, amelyek segítették a vágyai kiteljesülését.

Los Angeles, CA - Michelle Williams is Dying For Sex, but BFF Jenny Slate is her true love in new trailer. FX’s upcoming dramedy is taking its steamy title seriously because Saturday Night Live It Boy Marcello Hernandez is featured in the Dying For Sex trailer. But fans shouldn’t be distracted by the hunky love – and sex- interests like Rob Delaney. The true love story here is between Molly (Michelle Williams) and her best friend Nikki (Jenny Slate), a love that transcends marriage, illness, and Molly’s ‘sex quest’. “I didn’t know I was capable of loving someone this much,” Nikki admits in the trailer. Inspired by the true story of Molly Kochan, originally shared on a Wondery podcast created with her best friend, Nikki Boyer, Dying For Sex follows Molly after she receives a diagnosis of Stage IV metastatic breast cancer. After talking to her therapist, Molly admits she’s never had an orgasm with anyone so the therapist suggests she put that on her ‘bucket list’. According to the official FX synopsis: “Molly then decides to leave her husband, Steve (Jay Duplass) and begins to explore the full breadth and complexity of her sexual desires for the first time in her life. She gets the courage and support to go on this adventure from her best friend Nikki, who stays by her side until the very end.” In the Dying For Sex trailer, when Molly admits she’s never had an orgasm with another person, it promps her mom (Sissy Spacek) to derisively call it a ‘sex quest’. Her ex isn’t that into the idea either, pointing out that she’s immunocompromised and sleeping with a bunch of strangers could be dangerous. Luckily, she has Nikki’s unconditional support - and her help with taking dating app photos that have ‘a hint of butthole’. But while Molly is on a journey of sexual liberation, Nikki’s journey is about learning to show up as a true partner. “The difference between being the fun friend and taking care of somebody means you have to be there when she’s in pain,” Steve lectures Nikki in the trailer. All four episodes of Dying For Sex will premiere April 4, 2025, on Hulu in the US and internationally on Disney+. *BACKGRID DOES NOT CLAIM ANY COPYRIGHT OR LICENSE IN THE ATTACHED MATERIAL. ANY DOWNLOADING FEES CHARGED BY BACKGRID ARE FOR BACKGRID'S SERVICES ONLY, AND DO NOT, NOR ARE THEY INTENDED TO, CONVEY TO THE USER ANY COPYRIGHT OR LICENSE IN THE MATERIAL. BY PUBLISHING THIS MATERIAL , THE USER EXPRESSLY AGREES TO INDEMNIFY AND TO HOLD BACKGRID HARMLESS FROM ANY CLAIMS, BACKGRID UK 20 MARCH 2025,Image: 977675843, License: Rights-managed, Restrictions: RIGHTS: WORLDWIDE EXCEPT IN UNITED STATES, *** HANDOUT image or SOCIAL MEDIA IMAGE or FILMSTILL for EDITORIAL USE ONLY! * Please note: Fees charged by Profimedia are for the Profimedia's services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. Profimedia does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you (the user) expressly agree to indemnify and to hold Profimedia and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against Profimedia arising out of or connected in any way with publication of the material. Profimedia does not claim any copyright or license in the attached materials. Any downloading fees charged by Profimedia are for Profimedia's services only. * Handling Fee Only ***, Model Release: no, Pictured: Michelle Williams
Michelle Williams bújt Molly Kochan bőrébe.
Forrás:  Profimedia

A nagyközönség számára láthatók voltak gondolatai

Molly blogja, az Everything Leads to This egy idő után felkapott lett az interneten. Ez volt neki az a biztonságos közeg, ahol tudta, hogy gátlások és ítélkezések nélkül megoszthatja történetét. Leírta, hogy egész életében olyan életet élt, amit a társadalom elvárt tőle, most azonban a halál közelsége – paradox módon – elősegíti abban, hogy teljes életet élhessen.

Meghaltam

Molly utolsó bejegyzése 2019. március 8-án, halála után lett csak publikálva „I Have Died”, magyarul „Meghaltam” címmel. Így fogalmazott a bejegyzésben:

Sokan, akik meghalnak, főleg rákban, virális leveleket írnak az élet ünnepléséről... Én nem olyan életleckéket akarok megosztani. Tudom, mi volt az, ami örömet okozott nekem. Tudom, mik voltak az utolsó napjaim. És lehet ez másokat nem érint meg.

Beismerte az utolsó bejegyzésében, hogy az ismeretségi körének a mintegy 98%-a halálára már nem állt mellette, de ő ezért sem haragudott.

Molly története megszorongatja az emberek szívét

Nagyon ritkán kap ennyire nyílt és empatikus fókuszt egy haldokló ember élete utolsó szakaszában, főleg ha még a női szexualitást is belevonjuk a történetbe. Molly nem arra tanította a követőit, hogy éljenek jól, hanem arra, hogy fogadja el mindenki önmagát, legyen független. Pont ezért karolta fel Hollywood is a történetét és készített belőle egy sorozatot, mert olyan témákat dolgoz fel, mint a testiségek, rák, halál, boldogság és szabadság.

A sorozat előzetese:

Fülöp herceg csípős megjegyzést tett Harry herceg esküvője után: négy szóban foglalta össze, mit gondol

Egy új királyi memoár szerint Fülöp herceg nem rejtette véka alá a véleményét unokája, Harry herceg és Meghan Markle 2018-as esküvőjéről. A szertartás után állítólag II. Erzsébet királynőhöz fordult, és csípős megjegyzést tett.

Elképesztő bejelentés: újra összeállnak a Dawson és a haverok sztárjai

A Dawson és a haverok híres szereplőgárdája 22 év után idén szeptemberben újra összeáll.

Angelina Jolie újra kémet alakít – a Mr. és Mrs. Smith rendezőjével tér vissza a vászonra

Angelina Jolie közel húsz év után ismét Doug Liman rendezővel forgat, aki a Mr. és Mrs. Smith című kultikus kémfilmmel írt történelmet. A sztár ezúttal egy újabb titokzatos, akciódús produkcióban kap főszerepet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu