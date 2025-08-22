Dua Lipa 30 éves lett — Érdekességek a popirálynőről, amelyekről még biztosan nem hallottál — VIDEÓ

Még csak 30 éves z albán származású énekesnő, de már most Guiness-rekordokat döntöget. Dua Lipa élete tele van izgalommal, érdekességgel — ezekből szemezgetünk az alábbi TikTok-videóban.

30 éves lett Dua Lipa

Forrás: NurPhoto

Már Dua Lipa keresztneve is olyan, mintha nem is élő ember, hanem az egyik Disney-hercegnő lenne

Az énekesnő albán származású, nem csoda, ha a nemzetközi fülnek furcsán hangzik a neve. Furcsán, de kellemesen. Nos, ez sem véletlen, ugyanis a Dua jelentése szerelem, és nem akárki adta a popsztárnak. Nem a szülei akartak valami menő keresztnévvel előállni, hanem a nagymamája. Ő adta Dua Lipa nevét, aki figyelembe véve, hogy 30 éves korára mekkora karriert futott be vele, biztosan nem bánja.

De nem ez az egyetlen különlegesség az énekesnő életében. A nyelvtudása, a karrierje kezdete, a Guiness-rekordjai és a különleges anatómiája is legalább ennyire érdekes és izgalmas.

Ha kíváncsi vagy néhány meglepő, Dua Lipával kapcsolatos tényre, nézd meg az alábbi videót. Garantáltan eldobod az agyad!