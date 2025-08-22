Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 22., péntek Menyhért, Mirjam

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
popirálynő

Dua Lipa 30 éves lett — Érdekességek a popirálynőről, amelyekről még biztosan nem hallottál — VIDEÓ

popirálynő keresztnév rekord énekesnő
Life.hu
2025.08.22.
Dua Lipa ma töltötte be a 3. X-et, de az élettörténete már most is olyan, mint másnak kétszer ennyi év után. Olyan érdekességeket árulunk most el a popkirálynőről, amelyekről még biztosan te sem hallottál.

Még csak 30 éves z albán származású énekesnő, de már most Guiness-rekordokat döntöget. Dua Lipa élete tele van izgalommal, érdekességgel — ezekből szemezgetünk az alábbi TikTok-videóban. 

Dua Lipa attends the 50th Chaplin Award Gala at Alice Tully Hall at Lincoln Center in New York, New York, USA, on April 28, 2025. (Photo by Thenews2/NurPhoto) (Photo by Thenews2, M10s / NurPhoto via AFP)
30 éves lett Dua Lipa
Forrás: NurPhoto

Már Dua Lipa keresztneve is olyan, mintha nem is élő ember, hanem az egyik Disney-hercegnő lenne

Az énekesnő albán származású, nem csoda, ha a nemzetközi fülnek furcsán hangzik a neve. Furcsán, de kellemesen. Nos, ez sem véletlen, ugyanis a Dua jelentése szerelem, és nem akárki adta a popsztárnak. Nem a szülei akartak valami menő keresztnévvel előállni, hanem a nagymamája. Ő adta Dua Lipa nevét, aki figyelembe véve, hogy 30 éves korára mekkora karriert futott be vele, biztosan nem bánja.

De nem ez az egyetlen különlegesség az énekesnő életében. A nyelvtudása, a karrierje kezdete, a Guiness-rekordjai és a különleges anatómiája is legalább ennyire érdekes és izgalmas

Ha kíváncsi vagy néhány meglepő, Dua Lipával kapcsolatos tényre, nézd meg az alábbi videót. Garantáltan eldobod az agyad!

@life.hu_official

Dua Lipa 30 éves lett A pop ikon betöltötte a 3.X-et, itt van róla néhány érdekesség, amit még biztos nem hallottál #life #DuaLipa #HappyBirthdayDua #DuaLovers #PopQueen #CsajosTények #30AndThriving #SpotifyQueen #GirlPower #TikTokMagyar #DuaFacts #BirthdaySlay #FunFacts #AlbánKirálynő

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Szikrázik köztük a levegő: Michele Morrone összemelegedett Khloé Kardashiannal - VIDEÓ

A 365 nap szívdöglesztő félistene és a reality-sztár között bizony alakul valami! Azt suttogják, hogy Michele Morrone és Khloé Kardashian összejöttek.

Így lett a vagány lányból valóságos divatikon: Dua Lipa 30 éves, és minden korszakban menő

Dua Lipa ma ünnepli 30. születésnapját, aki a zenei és színészi karrierje mellett igazi stílusikonná nőtte ki magát.

Új stábtagot villantott Az ördög Pradát visel 2 − Úgy tűnik, Heidi Klum visszatér a mozivászonra

A legújabb lesi fotókon nem más, mint a német szupermodell Heidi Klum látható!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu