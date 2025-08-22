Dua Lipa 30 éves lett — Érdekességek a popirálynőről, amelyekről még biztosan nem hallottál — VIDEÓ

Még csak 30 éves z albán származású énekesnő, de már most Guiness-rekordokat döntöget. Dua Lipa élete tele van izgalommal, érdekességgel — ezekből szemezgetünk az alábbi TikTok-videóban.
Az énekesnő albán származású, nem csoda, ha a nemzetközi fülnek furcsán hangzik a neve. Furcsán, de kellemesen. Nos, ez sem véletlen, ugyanis a Dua jelentése szerelem, és nem akárki adta a popsztárnak. Nem a szülei akartak valami menő keresztnévvel előállni, hanem a nagymamája. Ő adta Dua Lipa nevét, aki figyelembe véve, hogy 30 éves korára mekkora karriert futott be vele, biztosan nem bánja.
De nem ez az egyetlen különlegesség az énekesnő életében. A nyelvtudása, a karrierje kezdete, a Guiness-rekordjai és a különleges anatómiája is legalább ennyire érdekes és izgalmas.
Ha kíváncsi vagy néhány meglepő, Dua Lipával kapcsolatos tényre, nézd meg az alábbi videót. Garantáltan eldobod az agyad!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.