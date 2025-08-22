Romantikus vígjátékban kapott főszerepet Blake Lively — A kommentelők üzentek: „Sok szerencsét a rendezőnek”

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Life.hu
2025.08.22.
The Survival List címmel készül romantikus vígjáték, amelynek egyik főszereplőjének a szexuális zaklatási botrányt indított színésznő kapta meg. Justin Baldoni rajongói kiakadtak, és sok szerencsét kívántak a rendezőnek a félresikerült szereplőválasztásához.

Blake Lively kapott hideget-meleget Justin Baldoni rajongóitól, akik a közösségi médiában támadták a színésznőt, miután a filmkészítők bejelentették, hogy ő játsza a főszerepet és producerként is közreműködik a hamarosan megjelenő The Survival List című romantikus vígjátékban.

Blake Lively New York
Blake Lively alakját a legtöbb nő irigyli
Forrás: Variety

Blake Lively nem tette zsebre a megjegyzéseket

A csütörtöki casting-bejelentés sokakból váltott ki nemtetszést, mivel még zajlik Blake Lively és Justin Baldoni finoman szólva heves jogi vitája a Velünk véget ér forgatásán történt vagy nem történt eseményekkel kapcsolatban. Akik nem Lively mellett foglalna állást az ügyben, bojkottot hirdettek a színésznő új projektje ellen, és kedvesnek vagy támogatónak nem nevezhető üzeneteket írtak a poszt alá.

„Sok szerencsét a rendezőnek, akinek meg kell birkózni Blake Lively drámájával” – kommentálta egyikük a Deadline Instagram-bejegyzését, míg másikuk így viccelődött a színésznőn: „Azt hittem, hogy az IMDB-n szereplő többi színész neve egy „túlélési lista” azokról, akikkel együtt játszott a filmjeiben”.

Volt, aki Blake Lively volt legjobb barátnőjét, Taylor Swiftet is bevonta: „Ez a film nem kapja meg Taylor zenéjét” – írta, utalva arra, hogy a popsztár korábban engedélyezte, hogy a „My Tears Ricochet” című dalát felhasználják a Velünk véget ér című filmben, ám azóta a színésznő viselkedése miatt megszakította a barátságukat.

Az új film Blake Lively első projektje azóta, hogy 2024 decemberében pert indított Justin Baldoni és reklámcsapata és a Wayfarer Studios ellen, szexuális zaklatással vádolva a színész-rendezőt.

