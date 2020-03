A testvér, az az ember, aki akkor is veled van, ha nincs melletted, akkor is gondol rád, mikor nem is gondolod, akkor is érez téged, amikor távol vagy tőle, akkor is szeret, ha néha összevesztek, és akkor is segít neked, ha nem kéred, hiszen Ő mégis "csak" a testvéred! – írta a kép mellé Mazsi.