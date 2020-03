Többen úgy vélik, kasszasiker lenne az a film, melyben sussex hercegnéje nyitja újra karrierjét. Meghan már meg is bízta ügynökét, hogy szerezzen neki szerepet egy nagy hollywoodi produkcióban. Akár a Marvel egyik szuperhőse, vagyis szuperhősnője is lehet. Te szívesen látnád viszont a Macskanő, a Wonder Woman vagy Batgirl szerepében?