Hétfőn hozta nyilvánosságra a Scorpions, Keith Olsen halálhírét. Egyelőre nem tudni, mi okozta a legendás producer tragédiáját. Több mint 120 albumon dolgozott a rockzene csúcskorszakában, olyan csapatokkal, mint a Whitesnake, a Foreigner, Ozzy Osbourne vagy a Scorpions.

"Keith számos ikonikus albumon dolgozott, beleértve a saját Crazy World lemezünket is... Csodálatos fickó volt, a Crazy World elkészítése pedig egy inspiráló utazásnak bizonyult és olyan kiugró dalokat eredményezett, mint a Winds Of Change és a Send Me An Angel. Bennük volt a Keith Olsen mágia, minden egyes hangban... Mély együttérzésünk a családdal... RIP Keith... A zenében tovább élsz majd." – Írta a Scorpions a Facebook oldalán.