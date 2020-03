Az egykori pornósztár egy hétre bevásárolt, valamint amit csak tudott, felhalmozott a kamrában. Az olasz fővárosban, Rómában este hat után egy enyhébb kijárási tilalmat rendeltek el. Bezártak a színházak, mozik, éttermek. Szinte semmilyen nyilvános hely nincs nyitva.Ciccolinát ez pedig egyre inkább megrémiszti.

„A kórházakban már nem férnek el a koronavírusos betegek, és a fiatalokat mentik, az idősekről, mint én, úgy hallom, lemondanak." Így viszont úgy érzem, veszélyben vagyok, pedig szeretném megélni, hogy nagymama legyek! - árulta el a Blikknek.

Négy napja van otthon, de nem igazán ezt az életmódot szokta meg, így az önkéntes karantén meglehtősen kényelmetlen neki.

„Amennyi ételt csak tudtam, bevásároltam, még a 12 cicámnak is, de hónapokra előre nem lehet... Nem vagyok egy nagy konyhatündér, most mégis itthon főzőcskézem. Eddig hetente jártam fodrászhoz, de most itthon mosom a hajam, félek elmenni még a konditerembe is. Nagyon szeretek mászkálni a városban, de rettegek, hogy elkapom a vírust."

A víruson kívül van még egy aggodalomra való oka: a pénz. A megélhetése forok kockán.