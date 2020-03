Tisztelet a kivételnek: Kitörlöm a videó megosztást! Kivételesen nem engem szidtak! Hanem ahogy egymásnak estetek..ennyi mocskolódó, álszent, minden sz@r kommentet nem viselek el! Emberek! Térjetek már észhez!!! Pont most nem lehet széthúzni és egymást verbálisan bántalmazni! Vetkőzzétek le ezeket a rossz magyar berögződéseket! Honnan ez a sok gyűlölet, agresszió? Szégyen ahogy egymásnak estetek! Tudjátok most az emberiség vizsgázik! Sokan megbuknak és már meg is buktak! Fogjátok fel végre, hogy más világ van és mindnyájunk érdeke, hogy tisztelettel és szeretettel álljunk egymáshoz! Remélem, hogy a netes verbális bántalmazásra is születik törvény mert ez már elfogadhatatlan! A magyar név megint szép lesz? Méltó régi nagy híréhez? Bizonyítsuk be, hogy képesek vagyunk összetartozni! Fogjunk össze emberek! Segítsük egymást! Ennyit kérek csupán!

- írta az énekesnő csupa nagybetűvel, hogy nyomatékosítsa felháborodását.