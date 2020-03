Nagy kihívást jelent a legtöbb általános iskolának a digitális távoktatás kidolgozása. Demcsák Zsuzsáék iskolája kivétel ez alól, ugyanis náluk már nagyszerűen működik a digitális oktatás. A közösségi oldalán mondott köszönetet gyermekei tanárainak a műsorvezető - írta a Blikk.

"Elkezdődött a suli! Legalább is a fiam számára, akinek az iskolája már 6 (!) éve készül a digitális oktatásra való átállásra. Így is emberfeletti munkát végeztek a napokban a tanárok, hogy a rendszer be tudjon indulni, de beindult! Le a kalappal! Mint ahogy azon tanárok előtt is, például a lányom iskolájában, ahol két napja szembesültek a feladattal és most dolgozzák ki azokat az alapokat, amellyel a gyerekek alapvető joga, vagyis a tanuláshoz való jog nem sérül ebben a válságos helyzetben. Őszintén még egyszer megemelem a kalapom a pedagógusok előtt is, akik azonnal alkalmazkodtak a koronavírus okozta átálláshoz és mindent megtesznek a gyerekek oktatása és egészségük megőrzése érdekében! #tanuljotthon" - írta Demcsák Zsuzsa a Facebook oldalán