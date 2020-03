Király Viktor várandós kedvese, Anita, először a Life TV-ben mesélt az esetről, majd a Ripostnak nyilatkozott:

"A névnapomat ünnepeltük a szüleimmel és a nagymamámmal otthon. Egy gyönyörű orchideát kaptam ajándékba, amihez adtak tápszert is. Ezt a vízzel kikeverős fajtát. Megkértem anyukámat, hogy keverje inkább ő be, mert jobban ért hozzá. Megcsinálta, letette a pultra, majd kiment a teraszra. Én odamentem a pulthoz, amin két üveg volt egymás mellett, és meghúztam az egyiket. Pont akkor jött be anya, és kérdezte ijedten, hogy ittam-e? Mire mondtam, hogy igen. Azonnal elkezdett zokogni, de én nem tudtam, hogy mi baja. Ő pedig annyira sírt, hogy nem tudott megszólalni.

Miután kiderült, hogy a tápoldatos üveget húztam meg, mindenki pánikolt, majdnem bőgtek. Egyedül a mamám volt észnél, a tanácsára felhívtam rögtön a kórházat, és elmondtam, mi történt. Szerencsére kiderült, hogy nem mérgező" – mesélte a Ripost-nak a műsorvezető.