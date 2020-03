A Barátok közt egykori színésznője, Németh Franciska a színészi pályát elhagyva, sok másban kipróbálta magát, például modellként, PR- és kommunikációs szakemberként és sportmenedzserként is dolgozott. Pár éve viszont ápolónőként találta meg a helyét, most a Szent János Kórház Gyermeksebészeti és Traumatológiai Osztályán dolgozik. Egyik alapítója a gyermeksos.hu weboldalnak is, ahol a gyermekbetegségeket gyűjtötték össze.



Franciska annyira elkötelezett szakmája iránt, hogy a karanténkórháznak kinevezett Kútvölgyi Kórházban is vállalt önkéntes munkát.