A rocker nem búslakodik a karantén miatt, hiszen a ház körül rengeteg tennivalója akad. A Borsnak azt is elárulta, mi az, amivel az immunrendszerét erősíti:

„Egy hete önkéntes karanténba vonultam, nem engedek be senkit az udvarra. A családomat is rábeszéltem, hogy ne találkozzanak senkivel. Elfoglalom magam, a kertben nagyon sok munka van, végre megcsinálhatok mindent, amire eddig nem volt időm. A karanténban természetesen odafigyelek az egészségem megőrzésére is. Hat gerezd fokhagymát eszem mindennap, reggel, délben, este kettőt. Én már észre sem veszem, milyen szagom van, jobb is, hogy most senkivel sem találkozom! A fokhagymakúra mellett pedig a dédapáink technikáját alkalmazom, mindennap magamba gyömöszölök valamennyi pálinkát. Hát ez nem esik nehezemre. Félóránként-óránként egy kis stampó."- magyrázta Feró.

Bár hozzátette, hogy néha kevésnek bizonyul az "egy kis stampó":

„Olyan kicsi, hogy valamikor kettőt kell inni, hogy érezzek is valamit. Mire lemegy a vírus, rákapok a piára"- mondta nevetve.