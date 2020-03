A sztárséf, miután 2011-ben megnyerte Mesterszakácsok csatájának 3. évadát, több televíziós műsorban is szerepelt, ilyen volt például a Top Chef, és az Amerika legrosszabb szakácsai. Egy indiai utazását követően lett rosszul, majd a koronavírus-tesztje is pozitív lett. Végül a New Jersey-i korházban vesztette életét 59 évesen.