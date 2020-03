Egy francia férfi után egy Dubajban élő dél-afrikai házaspár is az erkélyen akarja lefutni a maratont a sportrendezvények lefújása nyomán.

Szombaton az interneten élőben lesz követhető, amint Collin és Hilda Allin lefutja a 42,5 kilométeres távot a 19 méter széles erkélyen. A táv megtétele várhatóan 7-8 órát vesz majd igénybe át tartó eseményen fontos szerep jut a házaspár tízéves kislányának, Geenának is, aki inni- és ennivalóval látja el extrémsportoló szüleit.

Jobb híján egy francia férfi is otthonában, az erkélyen futotta le a maratont egy héttel ezelőtt. A 32 éves Elisha Nochomovitz a 42,2 kilométeres távot a mindössze 7 méter széles balkonon teljesítette, ami azt jelenti, hogy több mint 6000 hosszt tett meg. A Toulouse városában élő, önkéntes házi karanténban lévő férfi 6 óra 48 perc alatt "ért célba."

Sok más országhoz hasonlóan kijárási korlátozások vannak érvényben az Egyesült Arab Emírségekben is.