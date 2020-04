A Katinka címmel készülő portréfilm alkotóinak döntése szinkronban áll az eredeti szándékukkal, miképpen a stáb szárazon és vízen, a felkészülés hullámhegyein és hullámvölgyein át követi az úszónő felkészülését a tokiói olimpiai játékokra. A sors fintora, hogy ilyen típusú nehézségre, mint egy világjárvány és az olimpia lemondása, senki sem számított.

A készülő film megörökíti a jelenlegi vészhelyzetet is, amikor a háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ- és harmincnégyszeres Európa-bajnok úszófenomén, harcba száll a koronavírus-járvánnyal és az olimpia elhalasztásával. Továbbra is folytatja az edzéseket, és a három aranyat hozó riói olimpia után Tokióban újra versenybe száll a győzelemért.

„Örülök neki, hogy folytatjuk a forgatást és ezt a kritikus helyzetet is megörökítjük, nekem tényleg nagyon fontos ez a film. Igazából engem legerősebben soha nem az érmek motiváltak, sokkal inkább az ösztönöz, hogy másoknak segítsek azzal, hogy a saját példámon keresztül megmutatom, hogy kemény munkával igenis el lehet jutni a csúcsra. Ez a dokumentumfilm erre szuper eszköz, és nagy megtiszteltetés számomra. Természetesen megrendített az olimpia elhalasztásának híre, de pár nap alatt alkalmazkodtam az új helyzethez, már az új edzéstervem is összeállt. A járvány miatt most különösen vigyázok másokra és persze magamra, kizárólag edzeni járok el otthonról, de a versenyek nagyon hiányoznak. Humorral és kreativitással próbálom pótolni, új kihívásokon töröm a fejem, most például bokszolni szeretnék. Bízom benne, hogy a filmen visszanézve ez a vészhelyzet, minden fájdalmával és megpróbáltatásával együtt, egy furcsa útelágazásnak tűnik majd, amiből mindannyian sokat tanulunk." - mesélte Katinka.

A járvány okozta nehézségről a rendező is megszólalt:

„Minden dokumentumfilm rendező vágya, hogy valami olyan extrém esemény történjen a forgatás alatt, amit a kamera megörökít az utókor számára, amire még álmában sem gondol senki. Ez most nekünk sajnos maximálisan összejött. Lelkileg, fizikailag és szellemileg is óriási kihívás ebben a vészterhes időben leforgatni ezt a filmet, de állunk elébe. Szó szerint renden kívüli időt élünk, amely rendkívüli alkotásokra sarkall. Szerencsések vagyunk, hogy Katinka a filmünk hőse, az ő példája napról napra itt lebeg előttünk: mindent belead, semmi és senki nem tántoríthatja el a céljától, alázatos, szorgalmas, kitartó és soha nem adja fel. Őt kell követnünk, minden értelemben."