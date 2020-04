A 80-as évek szupersztárja 4 éve alkot egy párt Linda Olsennel, azonban most döntöttek úgy, hogy hivatalosan is összekötik az életüket. Az esküvőt azonban, mint sokaknak, nekik is le kellett fújniuk, hiszen a járvány még beláthatatlan ideig jelen lesz az életükben, így úgy látták a legjobbnak ha elhalasztják.

Az 53 éves énekesnő négy évvel ezelőtt rákban veszítette el szerelmét és azóta nehezen találta a helyét. Olsen segített neki a gyász feldolgozásában.

„Sam és Linda nagyon boldogok, szeretnék egymással leélni az életüket. Fülig szerelmesek egymásba, ezt pedig hivatalosan is szeretnék megpecsételni"- mesélte a párhoz közel álló személy.