Korábban felröppent a hír, hogy válságba került Erdei Zsolt házassága. A sportoló akkor úgy döntött, több időt szentel a családjának, most pedig a koronavírus miatti karantén kapóra is jött, hiszen egész nap együtt vannak.

„Ez egy borzasztó helyzet, de ha lehet ilyet mondani, van jó oldala is. Most is sokat dolgozom online, de itthon vagyok, aminek nagyon örülnek a gyerekek és a párom is. Több időnk van egymásra és erre már mindenkinek régóta szüksége volt" - mondta el a Ripostnak Erdei Zsolt.

„Mosok, főzők, takarítok, ami szerintem amúgy is természetes, de tudom, hogy ezzel Rékának is segítek. Azt vettem észre, hogy mióta mindannyian itthon vagyunk, megjött a gyerekek étvágya is. Korábban szinte küzdés volt, hogy néhány falatot egyenek, most viszont mindennap mást főzök nekik. Szerintem az, hogy mind együtt vagyunk itthon, nyugalommal tölti el őket és emiatt az étvágyuk is sokkal jobb lett. Réka már régóta hiányolta a kettesben töltött időt, a jó beszélgetéseket. Igyekszem ezt most pótolni. Amíg én dolgozom, ő van itthon a gyerekekkel és hát érthető is, hogy hiányzik neki a törődésem. Bevallom, a munka után hazaérve még megvacsoráztunk, a három gyereket felkészítettük a másnapra és hullafáradtan bedőltünk az ágyba. Most viszont azon vagyok, hogy a kedvére tegyek. Amikor a gyerekek lefeküdtek, kettesben kiülünk a teraszra, filmet nézünk, vagy csak beszélgetünk, ami valóban jól esik a lelküknek és a kapcsolatunknak. Viccesen mondtam is neki, hogy a karatén jót tesz az intimitásnak" – tette hozzá a sportoló.