„Már régen túl kéne lennünk a váláson! Január elején adtam be a keresetet, és nem értem, mi tartott annyi ideig, hogy csak április 14-re tűzték ki az első tárgyalást, ráadásul most az is elmarad (...) Egyre komolyabb a párkapcsolatom Barbarával, ezért zavar, hogy nem vagyok még elvált ember. Suzy időnként a fejemhez vágja, még ő a feleségem, ami hivatalosan igaz ugyan, de a gyakorlatban már több mint egy éve nem" - nyilatkozta Jolly, és hozzátette, szeretett volna peren kívül megegyezni nejével a vagyoni kérdésben, csakhogy Suzy az ajánlatánál többet akart. Suzynak ugyan nincsen új kapcsolata, de ő is szeretne túl lenni a váláson.

„Engem is zavar, hogy elmarad a válóper, persze megértem a helyzetet" – mondta Suzy a Blikknek.

„Sajnos nincs megállapodás a felek között. Noha ügyfelem a Tarcsi Zoltán ügyvédje által írásba foglalt vagyoni egyezséget minden további nélkül elfogadta, aláírta volna a megbeszélt időpontban, de egy nappal előtte a másik fél visszalépett. Reméljük, a tárgyalás elhalasztása most lehetővé teszi a megállapodást. Ha nem lesz egyezség, a vagyoni per évekig is elhúzódhat" – szögezte le dr. Pikali Petra, Suzy ügyvédje.