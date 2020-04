1. Tölts több időt a családoddal

Ugye ismerős neked is a szent és sérthetetlen vasárnapi ebéd a családdal? Ha abból indulunk ki, hogy mindenki szereti a családját, akkor is természetes, ha sokszor ezeket a közös ebédeket nem úgy éljük meg, hogy szuper, órákon át együtt lehetünk, hanem úgy, hogy amilyen hamar csak tudunk, lelépünk, hiszen rengeteg dolgot kell még elintézni a hétkezdés előtt. A karanténnal abszolút megdőlt ez is.

Most aztán teljesen mindegy, hogy hétfő van, vagy szombat, nincs idegeskedés, nincs kapkodás, nincs rohanás, így nyugodtan átadhatjuk magunkat a családunknak, és végre nem telefont nyomkodva, idegeskedve tudjuk le a találkozókat. Pedig mekkora kincs, hogy van családod, és van kiket meglátogatni...

A világjárvány megtanít arra, hogy meg kell becsülni a családot, a velük töltött időt, és ráébreszt arra, hogy nem lehet náluk fontosabb a világon. Szóval azt tanácsoljuk, hogy ha vége ennek az egésznek, öleld át minden családtagod, és tölts velük annyi időt, amennyit csak tudsz.

2. Sportolj többet és élj egészségesen!

Óriási közhely, hogy a sport erősíti a testet és a lelket, pedig így van. Most, hogy ránk zúdult egy csomó szabadidő, érdemes elmerülni az online edzések világában, és minden nap foglalkozni a testünkkel. Nem csak azért, hogy jobban nézzünk ki, hanem azért is, mert a sport kikapcsolja az agyat és helyrebillenti a lelki békénket, ami ebben a kaotikus helyzetben kiemelten fontos.

Számtalan típusú edzést kipróbálhatunk a karantén ideje alatt, a szabadtéri futást és biciklizést pedig semmi sem tiltja. A szakemberek is folyamatosan azt hangsúlyozzák, hogy sportolni kell, hiszen az immunrendszer így lesz ellenállóbb. Azt tanácsoljuk, hogy kezdj el rendszeresen mozogni, étkezz kiegyensúlyozottan, és fordíts kiemelt figyelmet az egészségedre, hiszen nincs annál nagyobb kincs!

3. Utazz annyit, amennyit csak tudsz!

A koronavírus-járvány felbukkanása előtt természetes dolog volt, hogy oda megyünk, ahova csak akarunk. Felültünk a vonatra, a buszra, autóba pattantunk, vagy repülőre, és pár óra alatt a világ másik csücskében találtuk magunkat. A világjárvány miatt rengeteg embernek kellett lemondania az utazásairól, hiszen a légitársaságok szinte teljesen megbénultak a vírus megfékezése érdekében. Ebben az időszakban nem ajánlott tömegközlekedési eszközöket használni, ráadásul hova mennénk, mikor mindenki arra kér minket, maradjunk otthon.

Írj bakancslistát, hova szeretnél eljutni a karantén utáni időszakban. Ha időd engedi, gyűjtsd ki az adott város nevezetességeit, nézz szállásokat, és feledkezz meg pár órára a mostani helyzetről. Ha pedig véget ér a járvány, feloldják a korlátozásokat és megnyitják az országhatárokat, azt tanácsoljuk, utazz el valahova amilyen hamar csak tudsz, hiszen az utazási élményeidet senki nem veheti el. Nem kell feltétlenül külföldben gondolkodni, Magyarországon is rengeteg gyönyörű kirándulóhely van: láss világot, és becsüld meg, hogy szabad vagy!

4. Pihenj sokat!Érdekes az ember, hiszen eddig erre vártunk... Hogy egy kicsit lazíthassunk, pihenhessünk, most pedig itt van, mégis elégedetlenek vagyunk. Részben jogos az elégedetlenség, hiszen nem úgy gondoltuk, hogy közben egy járvány söpör végig a világon, és korlátozzák a szabadságunkat, de most ebből kell kihozni a maximumot.

Örüljünk annak, ami van, és pihenjünk minél többet, hiszen ennyi szabadidőnk biztosan nem mostanában lesz. Aludjunk, olvassunk, nézzünk sorozatot: a pihenés mindenkinek mást jelent. Tartsuk meg jó szokásunkat a karantén utáni időkre is, hiszen a pihenés elengedhetetlen része a kiegyensúlyozott életnek, és muszáj időt szánni rá.

5. Menj el szórakozni és vezesd le az elmúlt időszak feszültségeit!Mindenki máshogy vezeti le a feszültséget, de a hetekig, akár hónapokig tartó bezártság még azokat is keményen próbára teszi, akik alapvetően imádnak otthon lenni. Bátran kijelenthetjük, hogy a karantén heteiben a fizikai kontaktus hiányzik a legjobban, hiszen most nem találkozunk a barátainkkal, a kollégáinkkal, az iskolatársainkkal, sőt igazából senkivel.

Ha véget ér ez az egész, menj el egy koncertre, egy buliba, egy fesztiválra, moziba, étterembe, vagy bárhova, ami boldoggá tesz, és engedd ki az elmúlt időszakban felgyülemlett feszültséget.