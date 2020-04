A híres színész a TV2 Mokkának mesélte el a nem mindennapi eseményt. Történt ugyanis, hogy egy fehér kandúr jelent meg a kertjében, aki minden év tavaszán udvarolni szokott a sztár cicáinak. Most azonban egyértelmű jelei voltak annak, hogy a kis Casanova nincs jó bőrben. Károly néhány napig bent tartotta a házban, majd orvoshoz sietett vele.

"Nagyon ramaty állapotban volt. Sebekkel volt teli, negyven vagy ötven kullanccs volt benne. Gyógyszerezni kellett, kenegetni a sebeit, szemébe csepegtetni. Igazából most pár napja járt le neki a házi karantén. Nagyon érdekes, hogy meg is érezte, hogy jó állapotban van, mert elkezdett az ajtó felé nyávogni. Ezért aztán ki is engedtem." - mesélte Mádai Viviennek.

A 40 éves színész arról is beszámolt, hogy viszonyul a többi házi kedvenc az új jövevényhez, illetve arról is mesélt, hogyan bírják a karantént.