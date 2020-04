Vasvári Vivi Insatgram-oldalán osztotta meg a rajongóival élete nehéz időszakainak történetét, így a válásról is beszélt, amit Fecsó sem hagyott szó nélkül: szerinte Vivi sokszor egy sárkány volt. Most válaszolt a luxusfeleség.

Vasvri Vivi hosszasan írt életéről rajongóinak Instagram-oldalán, a válása okait is megosztotta. Elárulta, hogy Fecsó többször megcsalta, és ő hiába adott újabb és újabb esélyt a férfinak, az mindig visszaélt a bizalmával. Természetesen ezt Fecsó sem hagyta szó nélkül, elmondta, hogy Vivi jó anya, de egyik pillanatról a másikra igazi sárkánnyá tudott változni. Most a Blikknek is beszélt erről, de Vivi is reagált.

"Igazság szerint még mindig nem értem, mi volt Vivi célja ezzel az egésszel, de már nem is érdekel. Megbeszéltük, hogy nem kezdünk sárdobálásba, nem áruljuk el a nyilvánosságnak, miért is válunk. Sok dolgot tudnék én is mondani róla, mégsem teregetem ki a szennyesünket, mert a fiunk, Edward pár év múlva az összes cikket olvashatja majd, és nem akarom, hogy ő sérüljön a botrány miatt. A hűtlenséghez két ember kell, és mindig van oka annak, ha valamelyik fél kikacsint. Vivien jó anya, de egy pillanat alatt képes átváltozni hisztis tűzokádó sárkánnyá. Igen, többször is megcsaltam őt, és nem vagyok rá büszke, de megbocsátott nekem, hiszen tudta, hogy a félrelépésben nem volt érzelem, csak egy laza „orrfújás" volt. Szerettem őt, sokáig hűséges is voltam hozzá, de nagyon kiábrándultam, mert folyton parancsolgatott, mindezt gyakran alpári stílusban, elvárásai voltak, de elismerés sosem járt semmiért. Szóval valóban félreléptem, lebuktam, de megbocsátott. Nem ezért válunk el, hanem mert kiábrándultam belőle" - mondta Fecsó.