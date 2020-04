Cicciolina retteg a fertőzéstől, még a teraszra sem teszi ki a lábát, mert azt gondolja, hogy a levegőben kering a vírus. Saját fiát, Ludwigot is kerüli, és mindent lefertőtlenít a házában. Egy közeli barátnője, aki alig múlt 50 éves, nemrég hunyt el a vírusban,

"Ez most tényleg véresen komoly. Egy régi barátnőm is belehalt, pedig alig múlt ötvenéves. Pár hete még hívott, hogy menjek át hozzá egy kis dumcsizós kártyapartira, de belátta, jobb, ha inkább csak telefonálunk. Nehéz ezt kimondani, de ez életbevágóan jó döntés volt. Néhány nappal később már nagyon köhögött, és hiába mondtam neki, hívjon orvost, csak akkor kért segítséget, amikor lázas lett. Nemrégiben tudtam meg, hogy már el is hamvasztották. Borzalmas! Klassz, életrevaló csaj volt, jól megértettük egymást. Diszkóba jártunk és halat enni a tengerhez" – mesélte Ilona a Blikk-nek.