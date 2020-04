Harsányi Levente a kapcsolatairól és az apaságról is beszélt Várkonyi Andrea műsorában. A műsorvezető elmondta, többször került olyan helyzetbe, hogy dönteni kellett, megtartják-e a gyermeket, vagy sem.

"A fiam, az első gyermekem érkezése az véletlenszerű volt. Akkor ott eldöntöttük, hogy mi legyen. Akkor én már 37 éves voltam" – mondta majd azt is elárulta, háromszor másképp döntött. „Nekem volt három olyan helyzet az életemben, hogy csak jártunk, barátnő volt, és terhes lett. És az egyiknél nagyon komoly dilemma volt, 32 éves voltam. Ő szerette volna, nem úgy álltak a dolgok, hogy ezt én is bevállaltam volna, és sajnos el kellett vetetni" - vallotta be.