Harry világ életében a királyi család legkülöncebb tagja volt, akit senki sem értett igazán. Nem csoda, hogy Meghan mellett rátalált a boldogság, hiszen az egykori szexi színésznő pontosan ugyanolyan fekete bárány, mint Harry.

Ketten együtt sorra rúgják fel azokat a kőbe vésett szabályokat, amelyeket mások nem mernek a királyi családban. Legutóbb például azért volt tőlük hangos a sajtó, mert bejelentették: nem kívánnak tovább a királyi család tagjai maradni. Vilmos herceg nagyon csalódott volt, hiszen vele sem közölték előre, mire készülnek, állítólag Károly remegett a dühtől, Erzsébet pedig a kérdés bonyolultsága miatt aggódott.

Harry pedig most egy újabb mérföldkőhöz érkezett: végleg elhagyta királyi vezetéknevét. Ennek bizonyítéka, hogy a frissen alapított cégüket már a Mountbatten Windsor nélkül jegyeztették be. Tehát ez most Harry új neve: Prince Henry Charles Albert David Duke of Sussex. - írta meg a Cosmopolitan.com