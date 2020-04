Oszvald Marika április 12-én, húsvétvasárnap ünnepelte a 68. születésnapját. Marika régóta készült az ünnepségre, de sajnos nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerette volna.



„Nyilván nagyon szerettem volna egy óriási bulit csapni! A húsvét nálam egy különleges dolog, ugyanis pont húsvétkor születtem és idén is húsvétvasárnapra esik a születésnapom. Ráaádsul az apukám, az öcsém és az unokaöcsém is Gyula, nekik névnapjuk volt április 12-én. De hát sajnos, hiába lett volna nagyon jó együtt ünnepelni, most lemondtunk erről, mert óvjuk magunkat" – mesélte a Ripost-nak a színésznő.