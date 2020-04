A háziasszonyok jól ismerik a „Mit főzzek ma?" dilemmát, most azonban szinte mindenkit érint ez a kérdéskör. És nem csak a mai menüt kell megoldani vagy a hétvégit, hanem az egész hetet, az egész hónapot, sőt valószínűleg több hónapot is. Mindezt úgy, hogy ne a szokásos, kedvenc 5-6 étel kerüljön az asztalra állandóan.



Igen, az internet tele receptekkel, amelyek nagyon jól néznek ki, nagyon finomak is – és aki olyan szerencsés, hogy van rá ideje, az bátran próbálkozzon -, de a legtöbben a hétköznapokon inkább megúszósan főznének, azaz minél kevesebb időt töltenének a konyhában. Nem feltétlenül azért, mert nem szeretnének konyhatündérkedni, sokkal inkább azért, mert egyszerűen nem fér bele a home office-os vagy gyerekes napirendbe a 1.5 órás főzőcskézés. Akinek nagy a mélyhűtője, az persze helyzeti előnyből indul, de lássuk azt az eshetőséget, amikor nincs mód 12 adagnyi főtt ételt lefagyasztani.

Akkor jön az okoskonyha, avagy a javítsuk fel, gondoljuk tovább hozzáállás! Lássunk ennek fényében néhány olyan tippet és egy olyan heti ebédmenüt, amellyel időt spórolhatsz a hétköznapokon.Kezdjük a hetet most a hétvégével, mivel ilyenkor valószínűleg nem kell legalább a munkával foglalkozni, így mindenkinek több ideje marad. Szombaton és főleg vasárnap érdemes tehát kicsit betárazni főzés szempontjából is.

Remek lehetőségeket rejt magában például egy jó húsleves és egy hatalmas adag marhapörkölt. Előbbi minden vasárnapi ebéd alapja, míg utóbbit eheted nokedlivel, fokhagymás uborkasalátával első verzióként, a maradék pedig kreatívan felhasználható lesz a következő hét elején.

Például lehet belőle hétfőn sima feltét egy sárgaborsó-főzelék tetején, de ha nem szereted a főzeléket, készíthetsz belőle magyaros rizses húst is.



Amennyiben még mindig nem fogyott el – írtuk is, hogy hatalmas adagot csináljunk belőle – a fennmaradó részt leveszöldségekkel felfőzve kész is a gulyásleves keddre. Ehhez összedobhatsz egy gyors tejbegrízt vagy tejberizst másodiknak. A vasárnapi húslevesből egyébként biztos marad, ami csodás alapja lehet, egy jó krémlevesnek mondjuk szerdán.

A krémlevesek tárháza kimeríthetetlen és a legjobb, hogy bármilyen zöldségből elkészíthetőek: brokkoli, karfiol, cukkini, borsó, kukorica, cékla, burgonya, zeller... valójában csak a képzeletünk szabhat határt neki. Egyszerűen meg kell pirítani egy kis hagymát (újhagyma, póréhagyma vagy sima vörös), felönteni a húslevessel, beledobni a kiválasztott, megpucolt zöldséget pl. brokkolit, az egészet megfőzni, majd botmixerrel krémesíteni. Ha igazán laktató, egytálételt szeretnél varázsolni belőle, akkor dobj hozzá néhány krumplit is, azokkal együtt főzd és pürésítsd. A kész leves tetejére szórhatsz sajtot, tehetsz bele levesgyöngyöt vagy pirított kenyérkockát, de főtt tojással és apróra vágott hússal is gazdagíthatod.

Csütörtökön már nem úszhatod meg, hogy kicsivel több időt tölts a konyhában, mint 15 perc, még akkor sem, ha egy brassói alap elkészítése sem túl nehéz. Bár a klasszikus aprópecsenye disznóhúsból készül, ha jobban szereted a csirkét, nyugodtan főzd azzal. Arra figyelj, hogy a kész ragut a végén ne keverd össze a krumplival, csak szedj rá annyit, amennyit épp elfogyasztasz, az így megmaradt brassóiból ugyanis pénteken készíthetsz tavaszi rizses húst, némi főtt rizs, kukorica és borsó hozzáadásával. Szombatra csinálj egy klasszikus paprikás krumplit, nem csak azért, mert gyors és egyszerű - s így több időd marad pihenni –, hanem azért is, mert a következő hét elejére újragondolhatod, mint krumplis tésztát.