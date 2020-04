A színész sérülése olyan súlyos volt, hogy még egy plasztikai sebész is dolgozott az arcán. - írja a Sorry Magazin.

„A Hajdúk című film forgatásán történt ez az eset. Egy haramiát játszottam, akit az egyik jelenetben megtámadott egy kutya. Hozott is a stáb három komondort. Azt mondták, nyugodtan harcoljak, küzdjek ellenük, ezek be vannak idomítva, nem fognak bántani. Az egyikük azonban váratlanul bevadult, és konkrétan letépte a fél pofámat. Azonnal orvosra volt szükségem, kórházba kerültem, több műtéten is átestem, sőt még plasztikai sebész is dolgozott rajtam" - emlékezett vissza a színész.