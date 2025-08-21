Rózsaszín ősz − Különleges európai úti célok, hogy a csajos kiruccanás emlékezetes legyen

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Life
2025.08.21.
Itt az ideje, hogy az ősz rózsaszínben pompázzon. Pakolj be a bőröndbe, és irány egy szuper őszi csajos nyaralás, ahol minden csak rólatok fog szólni. Elhoztunk négy szuper európai és egy igen távoli úti célt, hogy legyen miből válogatnotok.

Ki mondta, hogy az ősz a bekuckózásról és a filmmaratonokról szól? Ha elég vagány vagy, hogy a szürkeség helyett rózsaszínben lásd a világot, akkor egy csajos nyaralás pont neked való! Rózsaszín tavak, flamingók, bulinegyedek és homokos tengerpartok várnak rád, hiszen az őszi utazás pont olyan forró és izgalmas lehet, mint a nyári kalandok, csak egy kicsit más hangulatban.

Csajos nyaralás ősszel
Csajos nyaralás ősszel? Naná! Nézd meg a legszuperebb rózsaszín úti célokat!
Forrás: E+

Miért jó az őszi csajos nyaralás?

Az őszi utazásoknak megvan a maguk varázsa: kevesebb turista, kellemesebb időjárás és rengeteg különleges élmény, amit a nyári rohanásban esélyed sem lenne megtapasztalni. Ha csajos utazásban gondolkodsz, akkor éppen most jött el a te időd! Az őszi kirándulóhelyek közül rengeteg kifejezetten romantikus és Instagram-kompatibilis, így bármelyik úti célt választod, garantáltan lesz miről posztolni. Elő a stílusos szettekkel, és jöjjenek az igazi pink csodák, amelyekhez nem kell filter!

Ide menjünk barátnőkkel egy őszi csajos hétvégére!

Flamingók, rózsaszín homok és mediterrán hangulat

Hyères, Franciaország

csajos nyaralás ősszel: Franciaország Hyères
Franciaország Hyères városa leginkább a közeli sólepárló területeiről és flamingóiról ismert.
Forrás: The Image Bank RF

Ha azt mondom, flamingók és rózsaszín lagúnák, ugye máris beindult a fantáziád? Hyères nem véletlenül a francia Riviéra egyik legmenőbb kisvárosa: sólepárló területein rózsaszín flamingók parádéznak, miközben a történelmi óváros pasztell színű épületei és a mediterrán hangulat minden érzékszervedet rabul ejti. Ideális helyszín egy csajos nyaralásra ősszel is, hiszen a hőmérséklet még mindig kellemes, a város pedig romantikus sétákra és persze gasztro-kalandokra csábít.

Elafonissi Beach, Kréta

csajos nyaralás ősszel: Elafonissi Beach, Kréta
A Krétán található Elafonissi Beach rózsaszín homokjának színét a helyi vízben élő apró, élénk piros pigmenteket tartalmazó mikroorganizmusok és apró kagylódarabkák adják.
Forrás: Robert Harding Premium

A rózsaszín homokos tengerpart olyan, mint egy Photoshop-filter a valóságban. Ez a csajos tengerparti paradicsom Kréta délnyugati részén fekszik, ahol a sekély vízben rózsaszínes árnyalatban csillog a homok. Nem csoda, hogy Elafonissi a világ egyik legfotózottabb strandja. Tökéletes helyszín, ha a barátnőiddel egy kis napfényt és lenyűgöző élményeket keresel egy őszi csajos wellnesskiruccanás mellé.

Városok, ahol a rózsaszín a főszereplő

Prága, Csehország

őszi csajos nyaralás, csajos utazás: Csehország, Prága
Prága különleges hangulatát a színes épületek, a romantikus, történelmi utcák és középkori épületek adják.
Forrás: The Image Bank RF

Az arany város sokkal több, mint gótikus tornyok és sörözők összessége. Ősszel, amikor a naplemente rózsaszínre festi az eget és a Moldva folyót, Prága maga az európai egzotikum. Ősszel ráadásul kevesebb a turista, így kényelmesebben lehet a legmenőbb outfitben bejárni a mesés épületekkel körbeölelt utcákat. Ha csajos romantikus utazásra vágysz, a Letná parkból nyíló kilátás és a kivilágított óváros garantáltan levesz a lábadról.

Lisszabon, Portugália

A csajos nyaralás egyik szuper helyszíne lehet Lisszabon
A Rua Nova do Carvalho, vagyis a rózsaszín utca 2013 óta vonzza a turistákat Lisszabonba.
Forrás: Getty Images Europe

Ha már unod a csendes andalgást, irány Lisszabon legmenőbb utcája! A Pink Street, vagyis a Rua Nova do Carvalho, egy igazi csajos bulinegyed, ahol rózsaszín járdán táncolhatsz hajnalig. Ez a hely tele van bohém bárokkal, klubokkal és éttermekkel, így az őszi utazás tippek listáján garantáltan ott a helye, ha a barátnőiddel tervezel kiruccanni.

Rózsaszín tó, amiért megéri utazni 

Lake Hillier, Ausztrália

csajos nyaralás repülővel: Lake Hillier, Ausztrália
Az ausztráliai rózsaszínű sóstó kb. 600 méter hosszú és 250 méter széles, körülötte eukaliptusz és papírfaerdők nőnek.
Forrás: E+

Bár ez az úti cél kicsit messzebb esik Európától, egyszerűen nem lehet kihagyni. A rózsaszín tó ugyanis egy valódi természeti csoda: a Lake Hillier élénk pink árnyalata nemcsak a parton, hanem még palackba töltve is megmarad. Bár inkább bakancslistás hely, az őszi repülős utak közül egyértelműen az egyik legkülönlegesebb, hiszen megmutatja, mennyire szürreális tud lenni a természet. 

Csajos wellness és romantika ősszel

Nem kell persze mindig messzire menni, hogy az ősz színes legyen. Egy közeli csajos wellnesshétvége is csodákat tehet: képzeld el, ahogy a barátnőiddel pezsgőt kortyoltok egy medencében, miközben odakint hullanak a levelek. Az őszi romantikus utazások nemcsak a pároknak, hanem a legjobb barátnőknek is szólnak, hiszen néha nincs is jobb, mint felhőtlenül együtt tölteni pár napot.

