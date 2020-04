Mostanában a fertőtlenítőszerek az egyik legkelendőbb termékek, hiszen mindannyian igyekszünk még inkább tisztán tartani magunkat és a környezetünket. De mi van akkor, ha nem szeretnél boltba menni, hanem inkább házilag kevernél magadnak például fertőtlenítő felülettisztítót?

Az alábbi receptet követve ezt könnyedén meg is teheted. Azért is hasznos, mert nyomonkövethető alapanyagokból készül, tehát semmiféle mérgező anyag nem kerül bele, ráadásul környezetvédelmi szempontból is kíméletes. Íme a lépések:

Szerezzük be a 4 alkotóelemet: víz, ecet, alkohol és illóolaj. Ecetből teljesen megfelelő az otthon található 10 vagy 20%-os ecet, alkoholból azonban fontos, hogy semmiképp se metil alkohollal próbálkozzunk, mert az kifejezetten mérgező. Vodka, pálinka vagy bármilyen egyéb 60% körüli alkohol megfelelő a feladatra. Illóolajat pedig azért csepegtetünk bele, hogy a keveréknek jó illata legyen. Borsmenta, szantálfa, citromfű vagy levendula? Bármelyik is a kedvenced, nyugodtan tegyél bele.

1,5 dl víz

0,5 dl alkohol

0,5 dl ecet

20 csepp illóolaj

Keverd ki őket egy tálban, majd ha készen vagy, öntsd bele egy flakonba, aminek adagolós zárófedele van. És már használhatod is.

FONTOS!

Semmiképp se vegyítsd bolti fertőtlenítőszerrel. Maradt még otthon Domestos, hipó vagy bármi egyéb? Eszedbe ne jusson beleönteni az ecetes elegybe, ugyanis az ecet egy sav, a fentebb említett tisztítószerek pedig lúgos kémhatásúak. Ezek elegyéből pedig klórgáz képződik, ami súlyosan tüdőkárosító hatású.