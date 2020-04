Kamaszkorban a leggyakoribb problémát a szeborreás bőr okozza, ami fokozott faggyútermelést jelent. Zsíros bőr, mitesszerek, pattanások jelentkeznek. Ezekhez kozmetikai kezelés szükséges, de az otthoni arcápolásnak is nagy jelentősége van. Olyan terméket kell választani, amely szabályozza a faggyútermelést, elpusztítja a baktériumokat, és csökkenti a gyulladásokat. Fontos a mindennapos tisztítás, amely eltávolítja a felesleges zsírt a bőrfelületről. Viszont hiába olajos a bőr, nem szabad hagyni, hogy kiszáradjon, mivel akkor még többet fog termelni, erre alkalmas egy könnyű olajmentes, gyógynövényes hidratáló krém.

Húszévesen működik a legjobban a bőrünk anyagcseréje, rugalmasak a szövetek, ideális a kollagén tartalom, feszes az arc, nincs hámlás sem. Ugyan a barázdák miatt még nem kell különösebben aggódni, de a húszas évek vége felé már jelentkezhet a korai ráncosodás, ráadásul a helytelen életmód (kevés alvás, alkoholfogyasztás, dohányzás, stressz) elindíthatja a bőr károsodását.

Amit tehetsz ellene, hogy reggel és este használsz antioxidánst tartalmazó hidratáló krémet, és heti egyszer leradírozod az arcod. A sminket mindig alaposan távolítsd el! A fényvédelem is különösen fontos, mert a nap sugarai nyomot hagyhatnak az arcodon.



A harmincas éveinktől már csökken a bőr nedvességtartalma, arcunk egyre szárazabb lesz, és bizony láthatóvá válnak az első ráncok. Érdemes gyakrabban, heti kétszer radírozni, és a hidratálásra még jobban figyelni, a C- és E-vitamin tartalmú természetes termékek ajánlottak, egészítsük ki esszenciával és szérummal. A szem alá használj ránctalanító krémet.

Ebben a korban a másik nagy probléma a pigment foltok fokozott megjelenése. Ezek ellen válasz olyan termékeket, amely arbutint, kojisavat, C-vitamint, édesgyökeret, szóját vagy linolinsavat tartalmaznak. Heti egyszer tegyél fel egy lipid-gazdag maszkot, ez sokat fog segíteni!

Negyvenévesen már látható jelei vannak az öregedésnek, hiszen a bőr elasztin és kollagén tartalma csökken, így elveszíti rugalmasságát, a ráncok gyorsabban mélyülnek. Most már speciális öregedés elleni kozmetikumokat, mélyhidratáló, ránctalanító krémeket érdemes használni, a nyakra és a dekoltázsra is odafigyelve. Ezek tartalmazzanak C-vitamint és növényi olajokat. A folyadékbevitelt sem szabad elhanyagolni, hiszen ezzel javíthatunk bőrünk állapotán.

Ötvenévesen kezd elvékonyodni a bőr, megjelennek a száj és orr környéki ráncok is. A hidratálás kulcsfontosságú ebben a korban, érdemes hialuronsavat tartalmazó terméket választani, mert az segít a bőrnek megtartani a vizet. Illetve az aminosavak, vitaminok, és ásványi anyagok is jó hatással lesznek rá. Különösen hangsúlyos ebben a korban a tisztítás, hiszen a kitágult pórusokba szennyeződések kerülhetnek. Az arcmaszk minimum heti egyszer továbbra is javasolt, és a fényvédelemre is fokozottan ügyelni kell. Törekedjünk a minőségi kozmetikumok használatára! A rendszeres arcmasszázs sokat segíthet, mert fokozza a vérkeringést.