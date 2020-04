Nincs könnyű dolga Demcsák Zsuzsának, hiszen két iskoláskorú gyerekkel maradt otthon önkéntes karanténban. A híres műsorvezetőnek most még jobban be kell osztania az energiáit, hiszen most a fiatalok is tőle várják a lendületet, az iránymutatást.

Zsuzsa nemrég egy videóban mutatta meg, hogyan indul mostanában náluk egy reggel. Magát is nehezen tudja felébreszteni, de egy kávé és egy kis játék segít bemelegíteni a fogaskereketet. Sokkal nehezebb az ébredés a gyermekeinek, akik a barátok, osztálytársak - és a világ - jelenléte nélkül nem igazán motiváltak. Édesanyjuk pedig nem tudja, hogyan változtathatna ezen - ha egyáltalán tud.

Zsuzsa úgy gondolja, egy ilyen nehéz helyzetben neki nem az a feladata, hogy erőnek erejével hajtsa őket. Inkább azon szokott gondolkodni, hogyan tudna a segítségükre lenni.