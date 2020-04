80 napja dolgozik az Exatlonban Dominikán Glencsér Timi. A minap arról beszélt , hogy a koronavírus miatt mennyire szigorú szabályok között élnek, most pedig felidézte azt, amikor versenyzője volt a műsornak, és éppen a 80. napon esett ki.

"Ez a nap is eljött... A 80. versenynap... Tavaly ezen a napon, a női döntőn estem ki ... ( volt még egy bónuszjáték másnap ) de az igazi versenyben itt ért véget számomra az Exatlon... Egyszerre voltam szomorú és zúdult le rólam egy óriási teher. 80 napot végig versenyeztem, 1 napot sem pihentem és nem voltam sosem beteg vagy sérült. ( vagyis de, csak úgy is futottam... ) A legkeményebb kihívás volt az Exatlon az életemben... Ezt tényleg csak az értheti aki benne volt ebben a játékban mert a Tv-ből minden sokkal könnyebbnek és egyszerűbbnek tűnik. Ezért senkit nem hibáztatok hiszen a kanapéról én is mindig, minden műsornál megmondom a tutit és hogy mit hogyan kellene csinálni.. Egyszóval lényeg a lényeg, tiszteljük a versenyzőket akik nap mint nap küzdenek ezeken a pályákon... Már nekik sincs sok hátra és hamarosan jön a legkeményebb rész!" - írta az Instagramján Timi.