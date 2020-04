Minden kornak megvannak a maga ikonjai, természetes, hogy a sztárok divatot teremtenek, és elkezdjük utánozni őket. Így van ez a hajviselettel is. Egy-egy híresség új fazonja olyan hullámot indított el, hogy nők milliói rohantak a fodrászukhoz. A mai napig emlékezünk a legtrendibb hajviseletekre, és arra, ki indította el. Sőt némelyik frizura egyszerűen örök, és napjainkban is megállja a helyét, akkor divatot lett belőle anno.

Marilyn Monroe érzéki loknijaiEgy szexszimbólum frizurája természetes, hogy ikonikussá válik, hiszen mindenki rá akar hasonlítani. Marilyn Monroe göndör szőke fürtjei örökre beleégtek az emberek emlékezetébe, és a mai napig az érzékiség, a bujaság jelképe a rövid, loknis frizura. Ő bebizonyította, hogy nem csak a hosszú haj lehet szexi. Monroe haja olyannyira stílust teremtett, hogy 50 évvel a halála után is vele reklámozott egy amerikai hajápolási márka.

Brigitte Bardot természetes hullámaiA színésznő természetesen omló, szőke fürtjei napjainkban is megállják a helyüket, a Brigitte Bardot-féle haj nem tud kimenni a divatból, egyszerűen kortalan. A legemlékezetesebb, felül feltűzött frizurája megállja a helyét egy elegáns vacsorán is, egy tenger parti sétán, vagy akár egy fesztiválon is.

Diana hercegné kifelé szárított frizurájaA '90-es évek legnépszerűbb frizurája kétségtelenül a hercegné kifelé szárított, tépett rövid fürtjei voltak. Nagyon sok nő utánozta Diana stílusát, amit Sam McKnightnak, a skót stylistnak köszönhet. Egy közös munka után a hercegné megkérdezte őt, mit csinálna akkor még vállig érő hajával, mire a fodrász azt felelte, levágná. Diana engedett neki, akkor és ott meg is szabadult fürtjeitől. Új frizurája pedig nem kis visszhangot keltett. Innentől kezdve szoros barátság alakult ki a hercegnő és a fodrász között, ha tehette hetente meglátogatta egy kis igazításért.

Victoria Beckham bob fazonjaPosh Spice félhosszú frizurája után bob fazonra váltott, ami még jobban bejött a rajongóknak. Később évekig ezt variálta hosszú, félhosszú, aszimmetrikus, egyenes verziókban. Victoria kétségtelenül az egyik legnagyobb divatikon hosszú évek óta, így bármilyen frizurát hord, azzal stílust teremt. Újabban a klasszikus hosszú haj mellett tette le a voksát.

Jennifer Aniston tépett hajviseleteA Jóbarátok berobbanása után mindenki Rachel tépett frizuráját kérte a fodrászától. A befelé szárított fazon, mint később kiderült nem igazán jött be a színésznőnek, nem úgy, mint rajongók millióinak. A sorozat előrehaladtával Rachel haja is követte a divatot, de alapvetően maradt a tépett stílus, melynek minden verzióját imádtuk Jennifer Anistonon.

Sarah Jessica Parker kócos fürtjeiA színésznő a Szex és New Yorkkal együtt lett világsztár, és frizurája is hasonló népszerűségnek örvendett. Carrei Bradshaw karaktere szinte összenőtt a göndör, szőke fürtökkel. A frizura az idő múlásával idomult az aktuális divathoz, de a laza kócosság maradt, ami mindig is szexualitást sugallt.

Katalin hercegné elegáns, hosszú hajaKatalin lassan lepipálja Jennifer Anistont, ugyanis napjainkban a legtöbbet az ő hajával foglalkoznak, és rá akarnak hasonlítani. A hercegnő természetesen nem kísérletezhet nagyon a szigorú protokoll miatt. Ám ha klasszikus hosszú barna fürtjein csak egy kicsit is változtat, legyen az pár centi vágás, vagy egy árnyalattal világosabb hajszín, mindenki azonnal észreveszi, és az egész világ erről beszél. Ráadásul összekötötték azzal, hogy a hercegnő általában akkor csinál valamit a hajával, amikor állapotos volt. Így rögtön beindulnak a találgatások, például nemrégiben újra kissé rövidebb haja lett. Vajon ez jelent valamit?