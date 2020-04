Ahogy azt már megírtuk, 2 év után Anikó és Gergő útjai külön válnak, így a híres műsorvezető kettecskén marad a kisfiával. Anikó a Reggeli műsorában nehéz szívvel, de őszintén mesélt arról, hogy a szakítás miatt el kell költözniük egy másik lakásba.

Később azonban kiderült, hogy sokan félreértették a híresség szavait, és azt hitték, azért költözik rohamtempóban, mert muszáj. Most viszont tiszta vizet öntött a pohárba és elmondta: azért költöznek, mert így már túl nagy nekik a mostani otthonuk:

"Úgy érzem hatalmas félreértés történt, szeretném tisztázni a helyzetet, miután több olyan levelet is kaptam, hogy segíteni szeretnének megoldani a lakhatásom ( amit ezúton is hálásan köszönök!)... Erre semmi szükség! Valószínűleg én fogalmaztam rosszul abban a videóban, békében váltunk el, és nem azért költözünk mert kell, vagy mert bármi történt volna. Egyszerűen túl nagy számunkra már a régi otthonunk, és ez tűnt a legjobb megoldásnak. Köszönöm a kedves és aggódó üzeneteket! Jól vagyok! És elnézést kérek ha bárkit is megbántottam!"