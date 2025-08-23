Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 23., szombat Bence

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Világsztár

Radikális döntést hozott Madonna: 29 éves párja miatt leszámol a plasztikai beavatkozásokkal

Világsztár Akeem Morris plasztika
Life.hu
2025.08.23.
A pop királynője új fejezetet nyitott az életében: 67. születésnapja után komoly elhatározásra jutott, és ehhez állítólag köze van új szerelmének is.

Madonna Olaszországban ünnepelte 67. születésnapját. A több napos buliban a családja mellett ott volt fiatal párja is, a 29 éves Akeem Morris. Barátai szerint az énekesnő régen nem volt már ilyen felszabadult és boldog.

Madonna és 29 éves párja, Akeem Morris
Madonna és 29 éves párja, Akeem Morris
Forrás: Instagram

Madonna régen volt ilyen boldog

Egy bennfentes a The Postnak azt mondta: a nigériai születésű egykori futballista győzte meg az énekesnőt arról, hogy hagyjon fel a plasztikai beavatkozásokkal. „Akeem folyamatosan azt mondja neki, hogy gyönyörű. Madonna általában nem hallgat másokra, de rá igen. Most inkább a természetességre törekszik, LED-fényes és oxigénes kezeléseket, nyirokmasszázst választ a töltőanyagok helyett” – fogalmazott a forrás.

Akeem Morris nemcsak a szépségápolásban adott új irányt Madonnának, hanem a mindennapjaiba is játékosságot hozott. „Imádja, hogy Akeem megnevetteti. Nem nagy szerelmi történetet keres, hanem társaságot – valakit, aki mellette van éjfélkor, amikor nem tud aludni. És ez most Akeem” – fogalmazott a barát.

A tavalyi súlyos bakteriális fertőzés és bátyja halála után Madonna számára a munka jelent kapaszkodót. Londonban dolgozik következő albumán, amely a Confessions on a Dance Floor folytatása lesz, és a Confessions 2 címet viseli majd. Egy közeli barát szerint az énekesnő ezt táncterápiának éli meg, és úgy érzi, az új lemez segít feldolgozni az elmúlt évek nehézségeit.

Az énekesnő életéről hamarosan film is készül, a produkció jelenleg a Netflixnél van előkészítés alatt, és Madonna továbbra is szeretné, ha Julia Garner játszaná őt. „Úgy látja, Julia ugyanazzal a tűzzel és elszántsággal bír, mint ő maga fiatalon” – árulta el a bennfentes.

Édesanya lett Millie Bobby Brown: a színésznő sok gyerekre vágyik - VIDEÓ

A sztárpár egy Instagram bejegyzésben osztotta meg a hírt, hogy a nyáron örökbe fogadtak egy kislányt. Millie Bobbie Brown és férje, Jake Bongiovi szülők lettek.

Serena Williams nem tudott lefogyni szülés után: elárulta, végül hogyan szabadult meg 14 kilótól

A 23-szoros Grand Slam-győztes elárulta, hogy két terhesség után hiába edzett keményen, a kilók nem akartak eltűnni – végül orvosi segítséggel érte el a kívánt testsúlyt.

Meghan Markle elárulta Harry herceg titkos becenevét – egy szörfözős videóval üzent férjének

Meghan Markle most igazán személyes oldalát mutatta meg: az Instagramon, nyilvánosan üzent Harry hercegnek. A poszthoz csatolt videóban nem csak Harryt láthatjuk szörfözni: az is kiderült, hogyan becézi őt otthon a hercegné.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu