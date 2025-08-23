Radikális döntést hozott Madonna: 29 éves párja miatt leszámol a plasztikai beavatkozásokkal

Madonna Olaszországban ünnepelte 67. születésnapját. A több napos buliban a családja mellett ott volt fiatal párja is, a 29 éves Akeem Morris. Barátai szerint az énekesnő régen nem volt már ilyen felszabadult és boldog.

Madonna és 29 éves párja, Akeem Morris

Forrás: Instagram

Madonna régen volt ilyen boldog

Egy bennfentes a The Postnak azt mondta: a nigériai születésű egykori futballista győzte meg az énekesnőt arról, hogy hagyjon fel a plasztikai beavatkozásokkal. „Akeem folyamatosan azt mondja neki, hogy gyönyörű. Madonna általában nem hallgat másokra, de rá igen. Most inkább a természetességre törekszik, LED-fényes és oxigénes kezeléseket, nyirokmasszázst választ a töltőanyagok helyett” – fogalmazott a forrás.

Akeem Morris nemcsak a szépségápolásban adott új irányt Madonnának, hanem a mindennapjaiba is játékosságot hozott. „Imádja, hogy Akeem megnevetteti. Nem nagy szerelmi történetet keres, hanem társaságot – valakit, aki mellette van éjfélkor, amikor nem tud aludni. És ez most Akeem” – fogalmazott a barát.

A tavalyi súlyos bakteriális fertőzés és bátyja halála után Madonna számára a munka jelent kapaszkodót. Londonban dolgozik következő albumán, amely a Confessions on a Dance Floor folytatása lesz, és a Confessions 2 címet viseli majd. Egy közeli barát szerint az énekesnő ezt táncterápiának éli meg, és úgy érzi, az új lemez segít feldolgozni az elmúlt évek nehézségeit.

Az énekesnő életéről hamarosan film is készül, a produkció jelenleg a Netflixnél van előkészítés alatt, és Madonna továbbra is szeretné, ha Julia Garner játszaná őt. „Úgy látja, Julia ugyanazzal a tűzzel és elszántsággal bír, mint ő maga fiatalon” – árulta el a bennfentes.