Milyen grillsütőt válasszunk?

Az elektromos grillek nagy előnye, hogy nem kell a tűzrakással bajlódni, praktikusan tárolható, könnyen tisztítható. Az általában teflonbevonatú sütőfelületet áram segítségével fűtőszálak fűtik fel. Akár fedett helyen is használható.

A legnépszerűbb talán a faszenes változat, hiszen a rajta készült ételeknek egyedi, különleges aromája lesz, ráadásul igazi grillélményt ad. Nem árt hozzá némi gyakorlat, mert akár balesetveszélyes is lehet, ha nem vagyunk elég körültekintőek. Kicsit tovább is tarthat az egész folyamat, ha ezt megoldást választjuk. A tüzet természetes anyagokkal tápláljátok!

Gázzal működő grillsütőknek többféle változata van, de alapvetően jellemző mindegyikre a könnyű tárolás, és szállítás, fejlett technika, mellyel a maximumot hozhatjuk kis az ételekből. A hőt egyenletes oszlatja el a sütőfelületen, pontosan szabályozható, kezdőknek is kiváló. Akár fedett helyen is használható. Az ára viszont magasabb lehet.

Fontos, hogy a grillt mindig melegítsd elő!

Pác mindenekelőtt...

A grillezés a páccal kezdődik, legjobb ha ez már az előző napon megtörténik, de minimum pár órával a sütés előtt csináljuk meg. A pácokhoz mindig olajat használjunk, sokkal finomabb lesz, ha saját készítésű keveréket dobunk össze. A sót hagyjuk ki belőle, mert kiszárítja a nedvességet, a fűszerek jöhetnek!



Fontos a méret.

Aranyszabály, hogy se túl vastag, se túl vékony ne legyen a hús, mert félő, hogy nyers lesz vagy pedig szénné ég. Na de mennyi az annyi? A profik szerint egy centiméter vastag az ideális méret. Emellett nagyon fontos, hogy ne szurkáljuk, ne nyomkodjuk sütés közben, mert különben kiszárad. Hőmérővel tudod ellenőrizni, hogy a belseje is megsült-e.



Erre nagyon figyelj!

Füstölt húsokat ne grillezzünk, ugyanis a folyamat során rákkeltő anyagok szabadulhatnak fel. Kapható külön erre a célra grillkolbász, azokat bátran lehet használni. Szintén nagyon figyelj arra, hogy a megégett, elszenesedett fekete részeket nem szabad elfogyasztani!

Minden, ami nem hús.

Nem csak húsokban gondolkodhatunk, ha grillezésről van szó, hiszen zöldségeket is dobhatunk a rácsra, a cukkini, répa, hagyma, kukorica grillezett változatai nagyon népszerűek. De gyümölcsöt is készíthetsz desszertnek! Jöhet az alma, körte, ananász, banán és még sok más. Ám figyeljünk oda, hogy jóval hamarabb megsülnek, mint a húsok. Kerüljük a nagy lángot ez esetben. Akkor mondható, hogy készen vannak, ha már a rácsok nyomai enyhén látszódnak rajtuk.

A sajtokat se hagyjuk ki a sorból! A félkemény változatok a legalkalmasabbak a grillhez, például a gomolya, a halloumi, a camembert. Két-három centi vastagra vágd fel, óvatosan forgasd meg pár perc után - ha már enyhén barna - nehogy megsértsd, és kifolyjon. Olaj nem szükséges hozzá.