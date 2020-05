Fekete László nem hajlandó elfogadni, hogy a koronavírus-járvány miatt elmaradhat az őszi világverseny.

„Megvisel, hogy a vírus miatt elmaradnak a fellépések és a versenyek, de nem vagyok hajlandó ebbe belenyugodni. Ősszel lesz egy világbajnokság, akkora terveztem a visszavonulásomat is" – Mesélte Laci a Ripost-nak



Az erőember továbbra is megállás nélkül edz otthonában, azt is elárulta, milyen „diétát" követ.

"..A feleségem változatlanul jól főz, a testem pedig olyan, akár egy kazán, folyamatosan táplálni: etetni, itatni kell. Jelenleg 164 kiló vagyok, de ahhoz, hogy az ember 300 kilókat emeljen, kell is az energia. Régebben a reggelire helyeztem a hangsúlyt, volt, hogy 20-25 deka szalonnára 25 tojást ütöttem rá, de pár éve ez megváltozott. Ebből következik, hogy délután és esténként annál inkább eszem, 6-7 óra körül egy fél tehenet képes vagyok lerágni a vázáról."